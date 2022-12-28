Akşener ve Kılıçdaroğlu görüşmesinin ayrıntıları: Söz verdiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki görüşmede, son dönemde iki taraftan gelen olumsuz çıkışların ‘yanlış anlaşılmalara neden olduğu’ belirlendi. ‘Altılı masa’nın ‘sonuna kadar dağıtılmayacağı’ konusunda sözler verildi.

Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu. (CHP)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak ve hapis cezasının verildiği 14 Aralık’tan beri iki partiden karşılıklı açıklamalar gelmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ilk kez dün baş başa görüştü.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Akşener ve Kılıçdaroğlu ‘altılı masa’da sorun teşkil eden konuları çözmek için anlaştı. İki lider masayı sonuna kadar terk etmemek adına söz verdi.

Görüşmede ağırlıklı olarak, iki parti arasında krize yol açan kişiler, süreçler ve olaylar üzerinde duruldu.

Öne çıkan en önemli unsurlardan biri de aksaklıkların giderilmesi, sorunların bir daha ortaya çıkmaması için gerekli tedbirlerin alınması konusunda verilen sözler oldu.

‘Masanın terk edilmesini isteyenlerin eline koz verilmemesi’ için iki liderin de duyarlı kalacağında anlaşıldı.

Akşener, İmamoğlu’na destek vermek amacıyla İstanbul’a gitmesine dair CHP içindeki yaklaşımlardan duyduğu rahatsızlığı Kılıçdaroğlu’na iletti.

‘İzin alacak halimiz yok’ ifadesi

Sarıkaya’nın aktardığına göre Akşener, görüşmede, “Ortak adayımız olarak belediye başkanı seçilmesini sağladığımız birine destek vermek için birilerinden izin alıp gidecek halim yok” görüşünü yineledi. Akşener, Kılıçdaroğlu’nun, ‘bu desteğin CHP’nin iç işine karışmak olduğuna dair‘ söyleminden duyduğu rahatsızlığı da aktardı.

Kılıçdaroğlu’nun görüşmede bu sözlerine açıklık getirdiği ve CHP’li bir kişinin durumuna ilişkin kararın da ancak partinin yetkili kurulları aracılığıyla alınabileceğine dikkat çekti.

Aday gündemi

Sarıkaya, iki partinin kurmaylarının da Akşener ve Kılıçdaroğlu’nun aday konusuna değinmediğini söylediğini aktardı.

Kurmaylara göre, ‘çoklu aday’ meselesi de iki liderin yemeğinde gündeme gelmedi. Bu konunun 5 Ocak’taki ‘altılı masa’ zirvesinde ele alınabileceği belirtildi. Sarıkaya’ya göre iki partinin kurmayları çoklu adaya sıcak bakmıyor.