Akşam Postası / 26 Nisan 2022

Kapalı mekanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı

Yaklaşık üç yıldır uygulanan kapalı mekanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı.

Reuters: Erdoğan, Kaşıkçı davasının iadesi sonrası Suudi Arabistan’a gidiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın perşembe günü Suudi Arabistan’ı ziyaret etmesi ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’la görüşmesi planlanıyor.

Adalet bakanından Gezi eleştirilerine yanıt: Onlar kendi işine baksın

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başta ABD olmak üzere Gezi Parkı davasında verilen mahkumiyet kararlarını eleştiren ülkelere sert çıktı.

Adalet Nöbeti, Gezi davasındaki kararları protesto için tutuldu

Cumhuriyet gazetesi davasında avukatların tutuklu olduğu 6 Nisan 2017’de avukatlar tarafından başlatılan Adalet Nöbeti’nin bugünkü gündemi Gezi Parkı davasında verilen mahkûmiyet ve tutuklama kararlarıydı.

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Yumruklarımı sıkıyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Karanlıkta senin beşli çetelerini ve ağlayan bebekleri düşünüyorum, yumruklarımı sıkıyorum” diye seslendi.

Nebati turizm gelirinin peşinde: Rus ödeme sistemi Türkiye’de yaygınlaşıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Rus elektronik ödeme sistemi Mir’in Türkiye’de yaygınlaştığını söyledi.

67 yaşındaki Yusuf amca görev yaptığı okulun öğrencileriyle basketbol oynuyor

Şırnak’ta Ömer Keçecigil İlk ve Ortaokulu’nda çalışan 67 yaşındaki basketbol tutkunu Yusuf Dekçi, boş zamanlarında öğrencilerle spor yapıyor.

Çalışma bakanı emeklilere sürpriz hazırlamış

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Temmuzda bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak” dedi.

Cebimizden çıkacak: KKM’nin 8 Nisan’a kadar bütçeye yükü 25 milyar lira

Kur korumalı mevduatta (KKM) 8 Nisan’a kadar kur farkı olarak 14,8 milyar lira ödenirken, 10,2 milyar lira vergiden de vazgeçildi. Yani bütçeye toplam yük 25 milyar lira oldu. KKM’de ilk ödemeler 23 Mart’taydı.

TÜSİAD, asgariye ikinci zam için hükümetle görüşmeyi düşünüyor

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, asgari ücrete ikinci zam tartışmalarına dair “Yüzde 60’ın üzerinde enflasyonun olduğu bir yerde yapılması gereken yapılmalı“ dedi.

Alec Baldwin’in ölüme neden olduğu set kazası ve sonrasından görüntüler paylaşıldı

Polis ABD’li oyuncu Alec Baldwin’in kazara görüntü yönetmenini vurduğu setten görüntüler paylaştı.

Eski YSK başkanı: İmamoğlu’nu savcılığa ben bildirdim

Eski YSK başkanı Sadi Güven, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaretle yargılandığı davayla ilgili olarak “İmamoğlu’nun sözlerini savcıya ben bildirdim” dedi.

Lavrov, NATO’nun Ukrayna’ya yardımında ‘nükleer savaş riski’ gördü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO’yu ‘Ukrayna’yı silahlandırarak savaş yürütmekle’ suçlayarak ‘bu durumun ciddi ve gerçek nükleer savaş riski oluşturduğunu’ söyledi.

Akşener: 31 Mart’ta ittifakı öneren biziz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart seçimlerinde ‘millet ittifakı’ olarak seçime girmenin kendi teklifleri olduğunu belirtti.

Twitter’ı alan Elon Musk, kripto paralarda rüzgarı tersine çevirdi

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin ‘sıkılaşma’ açıklamaları sonrası son altı haftanın en düşük seviyesini gören Bitcoin, kripto paralara ilgisiyle bilinen Elon Musk’ın Twitter’ı alması sonrası yükseldi.

Orman zararlısı çam kese böceğinin kelebeğe dönüşüm yolculuğu…

Fotoğraf: AA

Antalya’da, çam kese böceği sürüsünün kelebeğe dönüşmek için sıra halinde yolculuğu objektiflere yansıdı.