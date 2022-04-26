Akşam Postası / 26 Nisan 2022

Kapalı mekanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı
Yaklaşık üç yıldır uygulanan kapalı mekanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı.
Reuters: Erdoğan, Kaşıkçı davasının iadesi sonrası Suudi Arabistan’a gidiyor
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın perşembe günü Suudi Arabistan’ı ziyaret etmesi ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’la görüşmesi planlanıyor.
Adalet bakanından Gezi eleştirilerine yanıt: Onlar kendi işine baksın
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başta ABD olmak üzere Gezi Parkı davasında verilen mahkumiyet kararlarını eleştiren ülkelere sert çıktı.
Abdullah Gül, Gezi davası hakkında konuştu: Yargılama süreci utanç verici
Demirtaş: Gezi dört duvara sığmaz
Babacan’a göre Gezi kararları büyük haksızlık: Hepimizin vicdanını yaraladı
İYİ Parti, Gezi davasında mahkemeyi eleştirmek için gerekçeli kararı bekliyor
Yargıya ağzına geleni söyleyen Bahçeli, Gezi davasına gelince ‘saygı’ istedi
Buldan’dan ‘Gezi’ çıkışı: Düşman hukuku bile kalmamış
Davutoğlu Gezi kararlarını eleştirdi: Adaleti örselerseniz hükme saygı kalmaz
TBB’den Gezi davası kararlarına tepki: Yargının kara lekesi
Özgür Özel’in Gezi kararlarına tepkisi AKP’yi kızdırdı
ABD, Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını istedi
AB’ye göre Gezi davasında AİHM kararları hiçe sayıldı
Adalet Nöbeti, Gezi davasındaki kararları protesto için tutuldu
Cumhuriyet gazetesi davasında avukatların tutuklu olduğu 6 Nisan 2017’de avukatlar tarafından başlatılan Adalet Nöbeti’nin bugünkü gündemi Gezi Parkı davasında verilen mahkûmiyet ve tutuklama kararlarıydı.
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Yumruklarımı sıkıyorum
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Karanlıkta senin beşli çetelerini ve ağlayan bebekleri düşünüyorum, yumruklarımı sıkıyorum” diye seslendi.
Nebati turizm gelirinin peşinde: Rus ödeme sistemi Türkiye’de yaygınlaşıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Rus elektronik ödeme sistemi Mir’in Türkiye’de yaygınlaştığını söyledi.
67 yaşındaki Yusuf amca görev yaptığı okulun öğrencileriyle basketbol oynuyor
Şırnak’ta Ömer Keçecigil İlk ve Ortaokulu’nda çalışan 67 yaşındaki basketbol tutkunu Yusuf Dekçi, boş zamanlarında öğrencilerle spor yapıyor.
Çalışma bakanı emeklilere sürpriz hazırlamış
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Temmuzda bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak” dedi.
Cebimizden çıkacak: KKM’nin 8 Nisan’a kadar bütçeye yükü 25 milyar lira
Kur korumalı mevduatta (KKM) 8 Nisan’a kadar kur farkı olarak 14,8 milyar lira ödenirken, 10,2 milyar lira vergiden de vazgeçildi. Yani bütçeye toplam yük 25 milyar lira oldu. KKM’de ilk ödemeler 23 Mart’taydı.
TÜSİAD, asgariye ikinci zam için hükümetle görüşmeyi düşünüyor
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, asgari ücrete ikinci zam tartışmalarına dair “Yüzde 60’ın üzerinde enflasyonun olduğu bir yerde yapılması gereken yapılmalı“ dedi.
Alec Baldwin’in ölüme neden olduğu set kazası ve sonrasından görüntüler paylaşıldı
Polis ABD’li oyuncu Alec Baldwin’in kazara görüntü yönetmenini vurduğu setten görüntüler paylaştı.
Eski YSK başkanı: İmamoğlu’nu savcılığa ben bildirdim
Eski YSK başkanı Sadi Güven, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaretle yargılandığı davayla ilgili olarak “İmamoğlu’nun sözlerini savcıya ben bildirdim” dedi.
Lavrov, NATO’nun Ukrayna’ya yardımında ‘nükleer savaş riski’ gördü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO’yu ‘Ukrayna’yı silahlandırarak savaş yürütmekle’ suçlayarak ‘bu durumun ciddi ve gerçek nükleer savaş riski oluşturduğunu’ söyledi.
Akşener: 31 Mart’ta ittifakı öneren biziz
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart seçimlerinde ‘millet ittifakı’ olarak seçime girmenin kendi teklifleri olduğunu belirtti.
Twitter’ı alan Elon Musk, kripto paralarda rüzgarı tersine çevirdi
ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin ‘sıkılaşma’ açıklamaları sonrası son altı haftanın en düşük seviyesini gören Bitcoin, kripto paralara ilgisiyle bilinen Elon Musk’ın Twitter’ı alması sonrası yükseldi.
Musk, Twitter’a damga vurmaya hazırlanıyor: Değişimin ipuçları
Twitter’ın kurucularından Jack Dorsey, Elon Musk’a satıştan mutlu
Orman zararlısı çam kese böceğinin kelebeğe dönüşüm yolculuğu…
Antalya’da, çam kese böceği sürüsünün kelebeğe dönüşmek için sıra halinde yolculuğu objektiflere yansıdı.