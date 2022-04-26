Adalet bakanından Gezi eleştirilerine yanıt: Onlar kendi işine baksın

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başta ABD olmak üzere Gezi Parkı davasında verilen mahkumiyet kararlarını eleştiren ülkelere sert çıktı.
Gezi Parkı eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet; yedi sanığa 18’er yıl hapis cezası verilmişti. Yedi sanığın tutuklanmasına da hükmedilmişti.
Bozdağ, eleştirilere şu yanıtı verdi: “Ne ABD’nin ne de başka bir ülkenin Türkiye’nin yargılamasıyla ilgili söz söylemeye hakkı yoktur. Onlar kendi işine baksınlar.”