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Yaramazlara biraz batar!

Almanya’dan Kavala kararına sert tepki: Saçma, dayanaksız, siyasi


Almanya, iş insanı Osman Kavala’nın Türkiye’de mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını sert bir dille eleştirdi.

Gezi Parkı eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada bugün 1637 gündür tutuklu Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti. Yedi sanığın tutuklanmasına da hükmedilmişti.


DW Türkçe’nin aktardığına göre Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, mahkemenin verdiği kararın, ‘Türkiye’nin, Avrupa Konseyi üyesi ve Avrupa Birliği’ne aday ülke olarak kabul ettiği hukuk devleti standartları ve uluslararası yükümlülüklerle kökten tezat oluşturduğunu’ dile getirdi.

Baerbock, Kavala’nın derhal serbest bırakılmasını beklediklerini vurguladı.

Almanya Kültür Bakanı Claudia Roth da kararı ‘saçma’, ‘her açıdan dayanaksız’ ve ‘siyasi’ olarak niteledi. Roth, Kavala’dan kişisel intikam alındığını ve demokrasi kültürüne karşı savaş ilan edildiğini söyledi.

Roth ayrıca konuyla ilgili Twitter mesajında, Kavala’nın değerli bir kültür destekçisi olarak hem ülke içinde hem de Türkiye ile Almanya ve Avrupa arasında köprüler kurduğunu vurguladı.

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Akşam Postası / 25 Nisan 2022

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