Gezi davasındaki hakim AKP’den vekilliğe soyunmuş: Liderimiz Erdoğan’dır

Gezi eylemleri nedeniyle üçüncü kez açılan davanın hakimlerinden Murat Bircan 2018 seçimlerinde AKP’den milletvekilliğine soyunmuş. Şu sözler de Bircan’a ait: “Güçlü bir Türkiye için güçlü bir lidere ihtiyacımız var. Bu güçlü lider de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır.”

Bircan, sağdan ikinci. (Fotoğraf: bafra55.net/)

Davanın bugünkü duruşmasında hükmün açıklanması bekleniyor.

Eylemleri organize ve finanse etme suçlamasıyla 1637 gündür tutuklu bulunan insan hakları aktivisti Osman Kavala ve mimar Mücella Yapıcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle karşı karşıya. Daha önce iki kez beraat kararı verilen davada şimdiye kadarki gelişmeler nedeniyle adil bir karar çıkmayacağı düşüncesi hâkim.

Kavala ve Yapıcı’nın yanısıra davada yargılananlardan Tayfun Kahraman, Can Atalay, Çiğdem Mater, Mine Özerden, Hakan Altınay ve Yiğit Ali Ekmekçi geçen cuma esas hakkındaki mütalaaya karşı yanıt vermişti. Bugün de avukatlar esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarını sunuyor.

‘Üye hakim onu seviyor zaten‘

Savunma için kürsüye çıkan avukat Evren İşler, heyette yer alan hakimlerden Murat Bircan’ın 2018’de Samsun milletvekilliği için AKP’den aday adayı olduğunu hatırlattı.

İşler şunları kaydetti: “Bu dosyada adil ve dürüst ve hatta bir yargılama yapıldı mı? Hayır. Adil yargılama bu kadar basit bir şey değil. Memleket yargıya yönelik çeşitli baskılardan geçmiş ama yine dönüp mahkemelerden medet umuyoruz.Mahkeme heyetini oluşturan üyelerin ismini Google’a yazdığımızda üye hakim Murat Bircan’ın Bafra Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü’nde çalışırken istifa edip hakim olduğunu görüyoruz. Murat Bircan aynı zamanda AKP’den milletvekili aday adayı da olmuş.”

Ne demiş?

Bafra55 isimli internet sitesindeki haberi alıntılayan İşler, Bircan’ın “Güçlü bir Türkiye için güçlü bir lidere ihtiyacımız var. Bu güçlü lider de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır” dediğini aktardı. İşler, “Bu dosyada Erdoğan ilk mağdur. Talimat vermeye gerek var mı? Üye hâkim onu seviyor zaten, onun liderliğine güveniyor” dedi.

Bircan 6 Mayıs 2018 günü şunları da söylemiş: “Ülkemizin ve milletimizin aydınlık geleceği için bu adım Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde atılmalıdır. Türkiye’nin 2023 ve 2071 hedeflerine ancak Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ulaşabiliriz. Dolayısıyla 2002’den bu yana istikrarı sürdüren ve yeni Türkiye’nin inşasının mimarı olan Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve teşkilatları ile birlikte var gücümüz ile 24 Haziran seçimlerinde bu işi tamamlayacağız.”

Heyet, İşler’in konuşmasından sonra duruşmaya ara verdi. Bircan salondan çıkarken kendisiyle ilgili konuşulduğu için gülümsedi.