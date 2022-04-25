Gezi kararları sonrası Çağlayan’da nöbet

Gezi davasında sanıklara ceza çıkmasının ardından İstanbul’daki Çağlayan adliyesinde ‘Adalet Nöbeti’ başlatılacak.

Gezi Parkı eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada 1637 gündür tutuklu Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti. Yedi sanığın tutuklanmasına da hükmedilmişti.

Hüküm açıklanması sonrası avukatlar Çağlayan adliyesinde nöbet başlatma kararı aldı. Buna göre ilk nöbet için yarın saat 11:00’de adliye önünde buluşmak için çağrı yapıldı.

Taksim Dayanışması da nöbete ilişkin şunları kaydetti: “Demokrasi adına, hukuk adına, adalet adına ülkemizin en karanlık günlerinden birini yaşıyoruz. Mahkemenin aldığı bu kararın hukuki olarak meşru olmadığını biliyoruz. Bu karar hukuki değil siyasi bir karardır, reddediyoruz! Bizler hukukun üstünlüğüne inanan, her koşulda adaleti, demokrasiyi savunan kurumlar olarak, bu ülkenin demokrasi güçleri olarak bu kararı reddediyoruz! Çağlayan’ı terk etmiyor, bu hukuksuzluğa karşı sesimizi yükseltiyoruz! Adalet Nöbeti için Çağlayan Adliyesi’ndeyiz.”