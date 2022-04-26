Eski YSK başkanı: İmamoğlu’nu savcılığa ben bildirdim

Eski YSK başkanı Sadi Güven, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaretle yargılandığı davayla ilgili olarak “İmamoğlu’nun sözlerini savcıya ben bildirdim” dedi.

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İmamoğlu, 4 Kasım 2019’da “Dünyada, Avrupa’da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında olan şeylere baktığımızda tam da işte 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır” demişti. Bu sözlerinin ardından İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Savcılık, İmamoğlu hakkında dört yıl bir aya kadar hapis cezası talep etmişti.

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Güven, İmamoğlu’nun sözlerini savcılığa kendisinin bildirdiğini söyledi.

Güven şunları kaydetti: “Sadece o sözler üzerine, kurula karşı yapıldığını düşünerek böyle bir ihbarda bulunduk. Bizimki sadece kamu kurumunda çalışan hakim ve savcılara yapılan sözlü bir hakaret nedeniyle bir ihbardı hepsi bu. Nedir, ne değildir, suç oluşturur mu oluşturmaz mı, oluşturursa ne olur? O yargının konusu. Bizim ifademizin alınmasına gerek yok”.