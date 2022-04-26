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Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş: Gezi dört duvara sığmaz


Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Gezi davasındaki kararlara Twitter’dan tepki gösterdi.

Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş, Gezi davasındaki mahkumiyet kararlarına ilişkin “Gezi dört duvara sığmaz. Halen mi öğrenemediler, korku korksun bizlerden” dedi.


Gezi eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada, 1638 gün tutuklu yargılanan Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti. Yedi sanığın tutuklanmasına da hükmedilmişti.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da partisinin grup toplantısında kararlara tepki göstererek, şunları söylemişti: “Gezi davasının hâkimini biliyorsunuz, AKP’nin vekil aday adayı çıktı. Kobani kumpas davasının mahkeme başkanı da çete üyesi çıkmıştı. Ortada bağımsız bir yargı yok, hukuk hiç yok, bir düşman hukuku bile kalmamış durumda.”

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