Diken

Yaramazlara biraz batar!

Davutoğlu Gezi kararlarını eleştirdi: Adaleti örselerseniz hükme saygı kalmaz


Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Uzun tutukluluk süreleriyle adaleti örselerseniz, çelişkili kararlarla hukuku hiçe sayarsanız verdiğiniz hükme saygı kalmaz” dedi.

Fotoğraf: AA

Gezi eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada dün 1638 gündür hapiste olan Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti. Yedi sanığın tutuklanmasına da hükmedilmişti.


Davutoğlu, Twitter’da şunları yazdı: “Yargı siyasi güce değil, siyasi güç adalete dayanmak zorunda. Yargının içerde ve dışarda itibarını tesis etmek demokratik siyasetin en temel önceliğidir.”

Neden hala müşteki listesinde?

Dava dosyasında 61’inci hükümet dahil 746 kişi müşteki olarak yer alıyor. Bu isimler arasında Gezi eylemleri döneminde kabinede görev almış Ali Babacan ve Davutoğlu da yer alıyor.

Diken’e konuşan, kendi adı da müşteki listesinde geçen DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkanı Sadullah Ergin, savcılığın tek taraflı bir işlemiyle isimlerinin listeye yazıldığını söyledi.

STK temsilcileri 18 Şubat’taki duruşma öncesi Gezi davasında müşteki sıfatıyla yer alan Davutoğlu ve Babacan’a, isimlerini mağdur listesinden çıkarma çağrısında bulunmuştu. Davutoğlu ve Babacan’ın davada müşteki olduğu hatırlatılan çağrıda, her iki ismin de 18 Şubat’taki duruşmaya gelerek şikayetlerinden vazgeçmesi istenmişti.

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