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Yaramazlara biraz batar!

AB’ye göre Gezi davasında AİHM kararları hiçe sayıldı


Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gezi davasında verilen kararlar hakkında “Bu hükümler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarını görmezden geliyor” dedi.

Çizim: Murat Başol

Gezi eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada dün 1638 gündür hapiste olan Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti. Yedi sanığın tutuklanmasına da hükmedilmişti.


Borrell, kararla ilgili şunları dedi: “Mahkeme Osman Kavala aleyhine ömür boyu, diğerleri aleyhine ağır hapis cezası vererek olabilecek en sert kararları aldı. Bu hükümler AİHM’nin kararlarını görmezden geliyor. Temel hak ve özgürlüklere saygı duyulması günümüzde her zamankinden daha önemli.”

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