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Yaramazlara biraz batar!

ABD, Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını istedi


ABD Dışişleri Bakanlığı, Gezi Parkı davasında Osman Kavala’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının ‘derin bir rahatsızlık ve hayal kırıklığı yarattığını’ söyledi. Bakanlık, Kavala’nın serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Fotoğraf: osmankavala.org

Gezi Parkı eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada dün 1638 gündür hapiste olan Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti. Yedi sanığın tutuklanmasına da hükmedilmişti.


ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada “Kavala’nın adil olmayan bir şekilde hüküm giymesi insan hakları, temel özgürlükler ve hukukun üstünlüğüyle bağdaşmıyor. Türkiye’yi Osman Kavala’yı serbest bırakmaya davet ediyoruz. Türkiye’de sivil toplumun, medyanın, siyaset ve ekonomi alanındaki liderlerin yargı tarafından taciz edilmesinden büyük endişe duyuyoruz” denildi.

Ned Price imzalı açıklamada Türkiye’ye uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülükleri hatırlatıldı.

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