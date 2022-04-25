Babacan ve Davutoğlu Gezi davasında neden hala ’müşteki’?

ALTAN SANCAR

Gezi Parkı davasında bugün açıklanan kararla altılı muhalefet masasının iki aktörü de tartışma konusu oldu. Davada en dikkat çeken ayrıntılardan biri, parlamenter sistem çalışmasında yer alan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun müşteki listesinde yer almasıydı.

DEVA ve Gelecek Partisi’nden kurmaylar bu durumun nedenini açıkladı.

AKP’den istifa ederek Gelecek Partisi’ni kuran Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi’ni kuran Ali Babacan’ın da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la birlikte müştekiler arasında bulunduğu Gezi davasında kararlar açıklandı.

AKP’den Samsun milletvekili aday adayı hâkim Murat Bircan’ın da yer aldığı heyet, yargılananlara ceza yağdırdı. Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi 18’er yıl hapis cezası aldı ve haklarında tutuklama kararı verildi.

Kararın ardından güçlendirilmiş parlamenter sistem için bir araya gelen ve Türkiye’nin demokrasiden uzaklaştığını, demokrasi için çalışma yaptıklarını belirten altı parti arasında yer alan DEVA ve Gelecek’in liderlerinin şikayetlerini geri çekmediği konuşulmaya başladı.

‘Müşteki listesine bakın’

Dava dosyasında 61’inci hükümet dahil 746 kişi müşteki olarak yer alıyor. Bu isimler arasında Gezi eylemleri döneminde kabinede yer alan Babacan ve Davutoğlu da yer alıyor.

İki siyasetçi bugün CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti (DP) ve Saadet Partisi’yle güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş çalışmaları kapsamında masada.

Davada kararın açıklanmasının ardından sosyal medyada iki isim de konuşulmaya başladı. Öyle ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kararı eleştiren tweet’ine yanıt veren kullanıcılar, Davutoğlu ve Babacan’ın müşteki olarak yer aldığı eleştirisini yaptı.

Kullanıcılar, “Müşteki listesine bakın” diyerek Kılıçdaroğlu’na iki ismin listede yer aldığını hatırlattı.

Peki AKP’den ayrılan iki isim neden hala müşteki listesinde yer alıyor?

‘Savcılık tek taraflı işlem yaptı’

Diken’e konuşan, adı müşteki listesinde geçen DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkanı Sadullah Ergin, savcılığın tek taraflı bir işlemle isimlerinin listeye yazıldığını söyledi.

Ergin, şunları kaydetti: “Savcılık suç tarihinde iddia edilen suçun niteliğinden etkilendiğini belirttiği isimleri listeye eklemiş. Bu isimler arasında genel başkanımız ve ben de yer alıyorum. Usulen biz böylesi bir işleme karşı dilekçe veremiyoruz. Kaldı ki Babacan daha önce bu durumdan etkilenmediğini kamuoyuna ilan etmişti.”

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu ise yazılı açıklamayla cezalara tepki gösterdi: “Suç teşkil eden eylemlerle alakası olmayan kişilerin aynı şekilde değerlendirilmesi ve eylemlerin bağlamından ve amacından koparılarak hükûmete karşı bir kalkışma olarak nitelendirilmesi kabul edilebilir değildir.”

Babacan, 18 Kasım 2020’de, “Gezi Parkı davasında savcı, tek taraflı olarak bütün bakanları mağdur olarak değerlendirmiş. Davacı değilim, müdahil değilim. Daha önce açıkladım; mağdur da değilim” demişti.

‘Şikayet dilekçesi yok’

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun kurmayları da Davutoğlu’nun bir şikâyet dilekçesinin olmadığını ve usulen davadan çekilme gibi bir durumun olamayacağının belirtti.

Davutoğlu’nun Nisan 2020’de PKK, ‘FETÖ’ ve IŞİD’le bağlantılı dosyalar ile Pelikan gibi yapıların işlemiş oldukları kamusal suçlar haricinde, şahsına yönelik işlenen ve kamusal nitelik taşımayan, başta hakaret olmak üzere ceza davası dosyalarından feragat ettiğini duyurduğunu hatırlattılar.

STK temsilcileri ise 18 Şubat’taki duruşma öncesi Gezi davasında müşteki sıfatıyla yer alan Davutoğlu ve Babacan’a, isimlerini mağdur listesinden çıkarma çağrısında bulunmuştu. Davutoğlu ve Babacan’ın davada müşteki olduğu hatırlatılan çağrıda, her iki ismin de 18 Şubat’taki duruşmaya gelerek şikayetlerinden vazgeçmeleri istenmişti.

Gezi eylemleri sırasında görevde bulunan 61’inci hükümette Davutoğlu dışişleri bakanı, Babacan ise başbakan yardımcısıydı.