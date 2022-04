Özgür Özel’in Gezi kararlarına tepkisi AKP’yi kızdırdı

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in Gezi Parkı davası kararlarına gösterdiği tepki AKP Sözcüsü Ömer Çelik’i kızdırdı: “Bu zihniyet, milletin demokrasi kararnamesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.”

Gezi eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada dün 1638 gündür hapiste olan Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti. Yedi sanığın tutuklanmasına da hükmedilmişti.

‘And olsun, and olsun, and olsun’

Karara tepki gösteren Özel, Çağlayan Adliyesi önündeki konuşmasında şunları demişti: “Bu saray rejiminin korkak efendileri tir tir titreyecek. And olsun ki bu kumpası kuranlardan, beraat etmiş Gezi’yi yeni yargılama talimatı verenlerden hesap soracağız. And olsun ki Soma’nın da Gezi’nin de AK Parti’nin zulmettiği herkesin hesabını teker teker soracağız. Birisi masum insanları, çevreci insanları, aydın insanları mahkum etmeye çalıştı. Onların üzerine kapanan mahkeme kapıları, cezaevi kapıları onları mahkum edemez. Gezi özgürdür, Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan hesap verecektir. And olsun, and olsun, and olsun.”

‘Bunlarla mücadeleyi sürdürmek tarihi bir görev‘

AKP Sözcüsü Çelik, Özel’e Twitter üzerinden şu sözlerle tepki gösterdi: “Hiç kimse cumhurbaşkanımızı tehdit edemez. Demokratik meşruiyete sahip cumhurbaşkanını tehdit etmek, Türkiye’yi ve milli iradeyi tehdit etmektir. Milli iradeyi tehdit eden Yassıada zihniyeti ebediyyen mahkum olmuştur.

Millet iradesini tehdit etmeye kalkanlara nasıl cevap verdiğimiz nettir. Bunlarla siyasi mücadeleyi sürdürmek tarihi bir görevdir. Cumhurbaşkanımızı tehdit etmeye kalkanlarla, millet egemenliğini savunarak mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez.



Demokratik meşruiyete sahip Cumhurbaşkanını tehdit etmek, Türkiye’yi ve milli iradeyi tehdit etmektir.



Milli iradeyi tehdit eden Yassıada zihniyeti ebediyyen mahkum olmuştur. — Ömer Çelik (@omerrcelik) April 26, 2022

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da CHP’li vekile tepki göstererek “Demokrasiyi içselleştirin” dedi.