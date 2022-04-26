Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Yumruklarımı sıkıyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Karanlıkta senin beşli çetelerini ve ağlayan bebekleri düşünüyorum, yumruklarımı sıkıyorum” diye seslendi.

Partimizin TBMM Grup Toplantısı https://t.co/izktqQuW7S — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 26, 2022

Kemal Kılıçdaroğlu TBMM’deki grup toplantısının başında Gezi davasına değindi.

Gezi Parkı eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada dün 1638 gündür hapiste olan Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti. Yedi sanığın tutuklanmasına da hükmedilmişti.

CHP lideri, mahkemenin kurgulandığını ve buradan adalet çıkmayacağını söyledi. Gezi Parkı eylemlerinin ‘özgürlüğü haykıran gençlerin sesi’ olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Kavala’nın beraat ettiği davada mahkum edildiğine dikkat çekti. Yargının bağımsız olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu iktidara yüklendi: “İktidar beşli çetelerin iktidarıdır. Hiç kimse unutmasın halkın değil milletin değil beşli çetelerin iktidarıdır.”

Konuşmasının devamında, “Bugün farklı bir konuşmayla karşınızda olacağım” diyen Kılıçdaroğlu, önceden hazırladığı metinden farklı bir konuşma yapacağını söyledi.

‘Öfkeli’ olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, CHP’li yol arkadaşlarına da seslenerek, cesaret ve mücadele çağrısı yaptı. CHP’lilere “Ya şimdi bana katılın ya da yolumdan çekilin” diyerek, ‘kavga’ edeceğini söyledi: “Beş paraya vatandaşlık satanlarla kavga edeceğiz, milyonların elektriğini kesenlerle kavga edeceğiz. Çocukları etten, sütten mahrum bırakanlarla kavga edeceğiz. Bu kiralarla, bu enflasyonla, sokaklarımızı mafyaya teslim edenlerle, ülkenin onurunu konsolosluk bahçelerine gömenlerle kavga edeceğiz.”

‘Dünyada böyle bir garabet yok’

Kılıçdaroğlu’nun 10 dakika süren konuşmasından öne çıkanlar şöyle oldu:

*Talimatla bu kararları alıyorlar. Demokrasi tarihimize baktığımızda bu tür mahkemeleri çok gördük. Bu ülkenin genelkurmay başkanının bile kurgulanmış mahkemelerle hapse atıldığını gördük.

*Gezi nedir? Bizim demokrasi tarihimizde özgürlüğü haykıran gençlerin sesidir. Baskıya isyandır. ‘Kendi ülkemizde özgürce yaşamak istiyoruz diyor’ gençler. Bu kurgulanmış mahkemede Osman Kavala beraat ettiği bir davadan müebbet hapse mahkum oldu. Dünyada böyle bir garabet yok. Ama bizim ülkemizde olur! Çünkü yargı bağımsız değil. Bizim (18 yıl alan Tayfun Kahraman’ın kızı) Vera’ya bir sözümüz var, biz Vera’yı tekrar babasıyla kucaklaştıracağız. Bunu iktidar ‘beşli çetelerin’ iktidarıdır. iç kimse unutmasın halkın değil milletin değil beşli çetelerin iktidarıdır.

‘Öfkeliyim’

*Halkın, milletin iktidarı değildir. Milletin nasıl soyulduğunu şöyle ifade edeyim, hepimiz bu güzel ülkede birlikte ve beraber yaşamak zorundayız. Bugün yazdığım konuşmayı bir kenara bıraktım. Karanlığa mahkum edilen milyonların sesini dile getirmek istiyorum. Karanlığa mahkum edilen çocuklarımız dolaysıyla öfkeliyim. Ey saray, sesimi duyuyor musun? Görmezden geldiklerinin, hiç kimse olarak gördüklerinin ışıksız evlerinden sesleniyorum. Yoksulların biriken öfkesini görüyor musun? Evsiz, elektriksiz, aç bıraktığın bebeklerin ağlamasını duyuyor musun? Sonra o karanlıkta senin beşli çetelerini düşünüyorum ve yumruklarımı sıkıyorum. ‘Bunlar engerekler ve çıyanlardır, bunlar aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır’ diyor Ahmed Arif. Dünya kötülük yapanlar yüzünden değil, seyirci kalanlar yüzünden bu hale geldi. Cesaret yoksa zafer yoktur. Yol arkadaşlarıma sesleniyorum, bu engerek ve çıyanlarla çatışma ne kadar sert olursa zafer de o kadar yakın olacaktır. Ne pahasına olursa olsun yürüyeceğiz. Ya şimdi bana katılın ya da yolumdan çekilin. Beş paraya vatandaşlık satanlarla kavga edeceğiz, milyonların elektriğini kesenlerle kavga edeceğiz. Çocukları etten, sütten mahrum bırakanlarla kavga edeceğiz. Bu kiralarla, bu enflasyonla, sokaklarımızı mafyaya teslim edenlerle, ülkenin onurunu konsolosluk bahçelerine gömenlerle kavga edeceğiz.

‘Kavga edeceğiz’

*Bir insanın uğrunda öleceği bir şey yoksa hayatında zaten o hiç yaşamamıştır. Pes etmeyeceğim. Durmayacağım. Söz veriyorum milletimin huzurunda söz veriyorum durmayacağım.