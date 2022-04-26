Yargıya ağzına geleni söyleyen Bahçeli, Gezi davasına gelince ‘saygı’ istedi

Gezi davasında çıkan kararlar hakkında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Yargıya saygı duyulmalıdır” dedi.

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Bahçeli daha dokuz ay önce HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında ‘hak ihlali’ kararı veren Anayasa Mahkemesi’ni (AYM) ‘terörizme örtülü destek’le suçlamıştı. Yüksek mahkemeye ağzına geleni söyleyen MHP liderinin bu mahkeme kararlarına karşı ne ilk ne son çıkışıydı.

Gezi eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada dün 1638 gündür hapiste olan Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti. Yedi sanığın tutuklanmasına da hükmedilmişti.

Partisinin TBMM Grup Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP lideri bu defa ‘konuyu tartışanların yargının kararıyla her şeyi kabullenmeleri gerektiğini’ söyledi.

Bahçeli, 31 Mart 2021’de HDP’ye kapatma davasının ilk iddianamesini usülden reddeden AYM’nin ‘kapatılması gerektiğini’ de savunmuştu.