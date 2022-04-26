İYİ Parti, Gezi davasında mahkemeyi eleştirmek için gerekçeli kararı bekliyor

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Gezi davasında ceza yağdıran ve aralarında AKP’den milletvekili aday adayı olmuş bir hakimin de bulunduğu mahkeme heyetini eleştirmek için gerekçeli kararın yayımlanmasını beklediklerini açıkladı.

Partinin genel başkanı Meral Akşener’den henüz konuyla ilgili açıklama gelmedi.

Fotoğraf: Reuters

Gezi eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada dün 1638 gündür hapiste olan Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti. Yedi sanığın tutuklanmasına da hükmedilmişti.

Mahkeme heyetindeki Murat Bircan’ın 2018’deki genel seçimde AKP’den milletvekili aday adayı olduğu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a övgüler düzdügü ortaya çıkmıştı.

Kavala’dan isim vermeyerek bahsetti

Poyraz, yazılı açıklamasında Kavala’dan isim vermeyerek ‘şüpheli’ diye bahsetti.

Kavala’nın daha önce ‘hükümeti devirmeye kalkışmak’ ve ‘casusluk’tan beraat ettiğini hatırlatan genel sekreter, kararı veren heyetten bir üyenin muhalefet şerhi düştüğünü hatırlatarak “Adalet duygusuna, vicdana, hukuka ve ülkemizin düşürüldüğü duruma ilişkin endişelerimiz derinleşmiştir” dedi.

Yargıçlara güveni tam

Poyraz, ‘gerekçeli kararı görmeden, deliller ve değerlendirmeyi okumadan lehe ve aleyhe manşetler üzerinden ithamda bulunmanın doğru olmadığını’ savundu.

Genel sekreter şunları dedi: “Ancak medyaya yansıyan muhalefet şerhindeki hususlar doğru ise, yargının tarafsız ve bağımsızlığına müdahaleden daha da ötesi bizzat yargılamayı yapan yargı mensuplarının, muhakeme yetki ve yeteneklerini terk ettikleri anlamına gelir ki, bu daha da vahim bir durumu ortaya koymaktadır.

Ancak, İstinaf, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve AİHM süreçleri vardır. Hukuka, adalete, yargının bağımsız ve tarafsızlığına inanan ve mesleki duruşlarını hatta hayatlarını buna hasretmiş yargıçların böyle bir kararı objektif bir şekilde değerlendireceklerine olan umudumuz ve inancımız devam etmektedir.”

Poyraz, 21 Ocak’ta katıldığı televizyon programında HDP’ye açılan kapatma davasında ‘yargının en doğru kararı vereceğini’ öne sürerek “Bence HDP’nin kapatılması gerekir” demişti.

İYİ Parti genel sekreteri daha sonra geri adım atmış, ‘parti kapatmanın çözüm olmayacağını’ söylemişti.