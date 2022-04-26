Buldan’dan ‘Gezi’ çıkışı: Düşman hukuku bile kalmamış

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Gezi davası kararlarına tepki gösterdi: “Yargının kimlere teslim edildiğinin karanlık bir tablosu.”

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Gezi eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada dün 1638 gündür hapiste olan Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti. Yedi sanığın tutuklanmasına da hükmedilmişti.

HDP’nin Meclis’te düzenlenen grup toplantısında konuşan Buldan, davayı ‘kumpas’ olarak nitelendirerek mahkemelerin ‘AKP tarafından ele geçirildiğini ve siyasi nitelik taşıdığını’ söyledi.

Kobani davası, HDP’ye yönelik kapatma davası ve Gezi davasının ‘siyaseti biten’ ve ‘yargı gücüyle ayakta durmaya çalışan’ AKP ve MHP’nin yarattığı hukuksuzluk karanlığı olduğunu söyledi. Mahkeme heyetinden Murat Bircan’ın AKP’den milletvekili aday adayı olduğunu hatırlatan Buldan, şöyle dedi: “Taksim’deki toplumsal dayanışma, bu ülkedeki adalet, eşitlik ve özgürlük için asla sönmeyecek bir umuttur. Bu umudu, cezalarınızla, baskılarınızla, başkanı çete üyesi, hakimi milletvekili aday adayınız olan iktidar mekanizmalarınızla asla kıramayacaksınız.”

‘Düşman hukuku bile kalmadı’

Buldan özetle şunları söyledi:

* Kobani’de insani dayanışma ve yardımlaşmayla, Gezi’de kolektif toplumsal itirazla, sokakta kadınlarla, gençlerle, emekçilerle, siyasetteyse HDP ve demokrasi güçleriyle tam bir savaş halindeler.

* Gezi davasının hâkimini biliyorsunuz, AKP’nin vekil aday adayı çıktı. Kobani kumpas davasının mahkeme başkanı da çete üyesi çıkmıştı. Ortada bağımsız bir yargı yok, hukuk hiç yok, bir düşman hukuku bile kalmamış durumda. AKP’nin ele geçirip yönettiği mahkemelerin kendileri de yargılamaları da kararları da asla hukuki değildir, siyasi kararlardır, siyasi mahkemelerdir, bu yapılan duruşmalar siyasi duruşmalardır.

* Mahkeme üyesinin karara düştüğü şerh her şeyi izah ediyor. ‘Her türlü kuşkudan uzak, somut başka delil yoktur’ tespiti, hukuksuz, delilsiz yargılamanın bir kumpas olduğunu ortaya koyuyor.

* Aynı kumpası biz delilsiz Kobani davasında da gördük. 20 arkadaşımızı hukuksuzca tutukladıklarını gördük, ortada bir delil yok, bir belge yok.

* Gezi’de verilen cezalar tüm topluma yönelik verilen bir gözdağı. Hak, eşitlik, özgürlük taleplerini, yargı kumpaslarıyla engelleme girişimidir. Gezi’de verilen cezanın ardan AKP genel başkanı, yargı mensuplarıyla iftar yemeğinde çıkıp, ‘Adaletin olmadığı yerde huzur olmaz’ dedi bir de! Bunu söyleyen AİHM kararını tanımayan zihniyet!

* Emekliler insanca yaşam istiyor, iktidar ülkeyi kimse bölemez diyor. Gıda krizi kapıda, iktidar Irak’ı Suriye’yi kurtaracağız diyor. Enflasyon herkesi eziyor, iktidar ekonomide en güçlü dönemdeyiz diyor. Maliye Bakanı da gerekirse gemileri karadan yürütürüz dedi. Bunlar yürütme konusunda gayet ustalar. Neleri nasıl yürüttüklerini de hepimiz iyi biliyoruz. Bunlar halkın vergilerini yürütüyorlar.

* Emekliler günlerdir bayram ikramiyelerine onurlu bir zam bekliyordu. İktidar milyonlarca emeklinin bu insani talebini görmezden geldi, yok saydı. Emekliye gitmesi gereken kaynakları başka yerlere, beşli çetelere aktardıklarını emekli yurttaşların görmesi gerekiyor. Evlere şekerin alınamadığı, emeklilerin torunlarına harçlık veremediği, ulaşım zamları nedeniyle insanların birbirini ziyaret edemediği bir sefalet Türkiye’si yarattılar, halkın bayramını zehir ettiler, yazıklar olsun!