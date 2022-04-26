Reuters: Erdoğan, Kaşıkçı davasının iadesi sonrası Suudi Arabistan’a gidiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın perşembe günü Suudi Arabistan’ı ziyaret etmesi ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’la görüşmesi planlanıyor.

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Türkiye, 7 Nisan’da gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018’de İstanbul’daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürülmesiyle ilgili davada yargılamayı durdurarak dosyayı Suudilere devretmişti. Muhalefet adımın Türkiye’nin döviz girdisi yaratma ihtiyacı nedeniyle atıldığını belirterek kararı eleştirmişti. Merkez Bankası’nın görüşmeleri devam eden swap anlaşmaları arasında Suudia Arabistan da yer alıyor.

Reuters’a bilgi veren iki kaynağa göre Erdoğan’ın Suudi Arabistan’a ziyareti perşembe günü.

Üst düzey bir yetkili şunları söyledi: “Erdoğan’ın perşembe günü Suudi Arabistan’a gitmesi planlanıyor. Bu yönde bir hazırlık var. Bir gece kaldıktan sonra Güney Afrika’da birkaç ülkeyi daha kapsayan ziyareti olacak”

Görüşmenin amacını ‘ticaretin ve ikili ilişkilerin gelişmesi ve bölgesel konulara katkı sağlanması‘ olarak özetleyen yetkili şöyle devam etti: “Erdoğan’ın Suudi Arabistan gezisinde Veliaht Prens Muhammed’le de görüşme sağlanacak. Suudi Arabistan’la son dönemde ticarette kayda değer bir kıpırdanma var. Ekonomi, yatırımlar, bölgesel konular, ikili ilişkilerde sorunlu dönemin geride bırakılması dahil birçok konu ele alınacak. İki taraf için de verimli bir görüşme olması öngörülüyor.“