Kılıçdaroğlu: Kaşıkçı ve Mavi Marmara’ya fiyat biçemezsiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın davasının Suudi Arabistan’a iade edilmesine tepki göstererek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslendi: “Türkiye’nin onurunu Suudi konsolosluğunun bahçesine gömdün. Utanmalısın.”

Görsel: Twitter

İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Adalet Bakanlığı’nın da olumlu görüşünün ardından, Washington Post yazarı gazetecinin 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin davanın Suudi Arabistan’a devredilmesine karar vermişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konuyla ilgili Suudi Arabistan’a sert sözlerle yüklenmişti. Erdoğan, 2018 yılında konuyla ilgili, şunları demişti: “Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan bizden belgeleri almak istedi. Belgeleri dinletiriz ama vermeyiz, bir de bunları yok mu edeceksiniz? Ses kaydında üst düzey asker açıkça ‘Ben kesmeyi iyi bilirim’ diyor. Bunlar dünyayı enayi zannediyor, insanları enayi zannediyor. Bu millet enayi değil, hesabı sormasını bilir.”

Mavi Marmara’yı hatırlattı

CHP lideri, Twitter’dan yayınladığı videoda iktidarın değişen söylemlerini hatırlattı.

Erdoğan’ın bugün partisin grup toplantısında “İsrail’le siyasi-ekonomik ilişkilerimiz için attığımız adımlar başka, Kudüs davası başkadır” ifadesini kullandığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, şunları dedi: “Belki de Türkiye’nin en büyük sorunu ‘O başka bu başka’ anlayışıdır. Onun için bazı çok zengin ülkeler bu anlayış yüzünden hiç değer görmezler. Kabile devletiyle anılırlar.

Bu saray ve şurekası onurumuza fiyat biçiyor. Çünkü değer bilmiyor. Ne olursanız olun neye inanırsanız inanın topraklarınızda korkunç bir cinayete kurban giden Cemal Kaşıkçı’ya fiyat biçemezsiniz. Mavi Marmara şehitlerine bir fiyat biçemezsiniz. Biçerseniz fiyatını kadar algılanırsanız. Değer görmezsiniz.”

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın organize ettiği ve Filistin’e insanı yardım taşıyan altı gemiye 31 Mayıs 2010’da İsrail Savunma Kuvvetleri saldırmıştı. 800 yolcusu bulunan Mavi Marmara gemisine saldırıda 10 kişi ölürken, 60 kişi de ağır yaralanmıştı.

İsrail olaydan yaklaşık altı yıl sonra saldırıda ölenlerin ailelerine 20 milyon dolar ödemişti. Mavi Marmara daha sonra ‘Anatolian’ ismini almış ve yük gemisi olarak faaliyet sürdürmeye devam etmiş daha sonra da icradan satışa çıkarılmıştı.

‘Kaşıkçı ve Mavi Marmara şehitlerinin yakınlarından randevu isteyeceğim’

Cemal Kaşıkçı’nın ‘yakınından’ randevu istediğini, Mavi Marmara’da ölenlerin yakınlarından da isteyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Sana gelince Erdoğan, sen Kaşıkçı davası ile bu devletin memleketin egemenliğini sattın. Türkiye’nin onurunu Suudi Konsolosluğu’nun bahçesine gömdün sen. Utanmalısın.”