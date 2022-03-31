Cemal Kaşıkçı davası: Savcı davanın Suudi Arabistan’a devredilmesini istedi

CANAN COŞKUN

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili davada savcı, Suudi Arabistan’ın talebi üzerine yargılamanın durdurulup bu ülkeye devredilmesini talep etti.

Mahkeme taleple ilgili Adalet Bakanlığı’nın görüşünü sorduktan sonra karar verecek.

Kaşıkçı

İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz ve avukatı Ali Ceylan katıldı. Duruşmada mahkeme başkanı Suudi Arabistan’dan mahkeme dosyasına bir belge yollandığını duyurdu.

İçeriğinde ne olduğu bilinmeyen belgeyle ilgili görüşü sorulan duruşma savcısı, söz konusu belgede Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili davanın Suudi Arabistan Krallığı’na devredilmesi ve sanıklar hakkında çıkarılan kırmızı bülten kararlarının kaldırılmasının talep edildiğini belirtti.

Savcı: Dosya sürüncemede kaldı

Savcı, sanıkların yabancı ülke vatandaşı olmaları, haklarında çıkarılan yakalama emirlerinin ve kırmızı bülten kararlarının infaz edilemediği gerekçesiyle ifadelerinin alınamadığı ve dosyanın sürüncemede kaldığını savunarak dosyada durma kararı verilip yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrini istedi.

Mahkeme de sanıklar hakkındaki yakalama emirleri ve kırmızı bülten kararlarının devamına hükmetti. Yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına devri konusunda görüş bildirmesi için Adalet Bakanlığı’na görüş sorulmasına karar veren heyet, bir sonraki duruşmanın 7 Nisan’da yapılmasına hükmetti.

Ne olmuştu?

ABD’de yayınlanan Washington Post gazetesinin yazarı Suudi Kaşıkçı, 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğunda öldürülmüştü. Savcılık, Kaşıkçı’nın binaya girer girmez boğularak öldürüldüğünü, sonra da bedeninin parçalara ayrılıp ortadan kaldırıldığını açıklamıştı.

Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğu bilinmiyor. Suudi Arabistan’da cinayetle ilgili açılan davada üç kişiye yedi yıl ila 10 yıl, beş kişiye de 20’şer yıl hapis cezası verilmişti. Türkiye’de ise iki iddianamenin birleştirildiği davada, 22’si ağırlaştırılmış müebbet istemiyle olmak üzere 26 sanık yargılanıyor.