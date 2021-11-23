Cemal Kaşıkçı davasında Suudi Arabistan’a yazı yazılacak

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin davaya bakan mahkeme, Suudi Arabistan’a resmi yazı yazılmasını istedi.

Fotoğraf: Reuters

ABD’de yayınlanan Washington Post gazetesinin yazarı Kaşıkçı, 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğunda öldürülmüştü. Savcılık, Kaşıkçı’nın binaya girer girmez boğularak öldürüldüğünü, sonra da bedeninin parçalara ayrılıp ortadan kaldırıldığını açıklamıştı.

Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğu bilinmiyor. Suudi Arabistan’da cinayetle ilgili açılan davada üç kişiye yedi yıl ila 10 yıl, beş kişiye de 20’şer yıl hapis cezası verilmişti. Türkiye’de ise iki iddianamenin birleştirildiği davada, 22’si ağırlaştırılmış müebbet istemiyle olmak üzere 26 sanık yargılanıyor.

Tümü firari

AA’nın haberine göre İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, haklarında yakalama kararı bulunan firari 26 sanık katılmadı.

İstanbul Barosu tarafından görevlendirilen bazı avukatların sanıkları temsil ettiği duruşmada, Kaşıkçı’nın nişanlısı müşteki Hatice Cengiz ile avukatı hazır bulundu.

Cengiz’in avukatı Ali Ceylan, önceki beyanlarını tekrar ederek, eksikliklerin giderilmesini istedi, sanık avukatları da eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Duruşma savcısı, haklarında yakalama emri bulunan 26 sanığın yakalama emirlerinin infazının beklenilmesine karar verilmesini istedi.

Bakanlık yazı yazacak

Mahkeme heyeti, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler Daire Başkanlığı aracılığıyla Suudi Arabistan’dan sanıklar hakkında cinayetler ilgili soruşturma veya dava olup olmadığının sorulmasını istedi.

Mahkeme, bunun olması halinde sanıkların mükerrer cezalandırılmalarını engellemek amacıyla kesinleşmiş karar örneğinin gönderilmesinin istenilmesini de kararlaştırdı.

Yakalama emirlerinin ve kırmızı bülten kararlarının infazı ile iadelerine ilişkin istinabe cevaplarının beklenilmesine hükmeden mahkeme, sanıkların adli sicil ve nüfuz kayıtlarının temini için Interpol Daire Başkanlığı’na gönderilen yazıya cevap beklenmesine karar verdi.

Duruşma ertelendi.