Cemal Kaşıkçı’yı öldüren ekipte yer alan bir kişi Fransa’da yakalandı

İstanbul’da Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı öldüren ekibe dahil olduğu öne sürülen bir kişi Fransa’da yakalandı.

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ABD’de yayınlanan Washington Post gazetesinin yazarı Kaşıkçı, 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğunda öldürülmüştü. Savcılık, Kaşıkçı’nın binaya girer girmez boğularak öldürüldüğünü, sonra da bedeninin parçalara ayrılıp ortadan kaldırıldığını açıklamıştı.

Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğu bilinmiyor. Suudi Arabistan’da cinayetle ilgili açılan davada üç kişiye yedi yıl ila 10 yıl, beş kişiye de 20’şer yıl hapis cezası verilmişti. Türkiye’de ise iki iddianamenin birleştirildiği davada, 22’si ağırlaştırılmış müebbet istemiyle olmak üzere 26 sanık yargılanıyor.

Euronews Türkçe’nin aktardığına göre Cemal Kaşıkçı’yı öldüren ekipte bulunanlardan Halid el Tayibi adındaki şüpheli Fransa’nın başkenti Paris’in Charles de Gaulle Havaalanı’nda Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a gitmek üzere olduğu sırada yakalandı.

Fransız makamları, el Tayibi’nin salı günü sabah saatlerinde tutuklanarak adliyeye sevk edildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili Fransız kaynaklar, 33 yaşındaki zanlının Riyad’a uçmak üzereyken sınır polisi tarafından tespit edilerek yakalandığını aktardı.

AFP’ye konuşan adli bir kaynak ise yakalamanın Türkiye tarafından çıkarılan uluslararası tutuklama emriyle gerçekleştiğini söyledi.