Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kaşıkçı davasının devrine bir itiraz daha


Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin davanın Suudi Arabistan’a devredilmesine karar verilen mahkeme kararına itiraz edildi.

Kaşıkçı

İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Adalet Bakanlığı’nın da olumlu görüşünün ardından, Washington Post yazarı gazetecinin 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin davanın Suudi Arabistan’a devredilmesine karar vermişti.


Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, geçen hafta, bakanlığının davanın devrini uygun bulduğu yazısına karşı Ankara 14’üncü İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı.

Kaşıkçı için bugün bir itiraz daha yapıldı.

‘Devir kararı durdurulsun’

Cengiz’in avukatı Gökmen Başpınar, İstanbul 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmek üzere, davanın devrine karar veren mahkemeye dilekçe sundu.

Davanın durdurulması ve devir kararının durdurulması talep edildi.

Dilekçede, kararın eksik ve hatalı olduğu belirtilerek, Türkiye’nin egemenlik haklarından bu şekilde vazgeçilmeyeceği dile getirildi.

Dilekçede şunlar kaydedildi: “Olayın oluş şekli bellidir. İnsanın kanını donduran ses kayıtları dökümleri ortadadır. Yazılanlar ve söylenenler ortadadır. Sayın mahkeme yargılama yetkisini Türk milleti adına kullanmaktadır. Tarihe ne şekilde geçeceği belli olan bu şekilde bir kovuşturmanın devri kararı, Türk milleti olarak çocuklarımıza ve torunlarımıza bırakacağımız miras olmamalıdır.”

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