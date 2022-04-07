Kaşıkçı davasının devrine nişanlısından itiraz: Kanun yanlış yorumlandı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, Kaşıkçı’nın davasının Suudi Arabistan’a devrine karşı dava açtı.

Kaşıkçı, nişanlısı Hatice Cengiz’le evlilik hazırlığı yapıyordu.

Mahkeme, bugünkü duruşmada, Washington Post gazetesi yazarı gazetecinin 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin davanın Suudi Arabistan’a devredilmesine karar vermişti.

‘Kanun yanlış yorumlandı’

Cengiz’in Ankara 14’üncü İdare Mahkemesi’ne verdiği dilekçesinde, Adalet Bakanlığı’nın davanın devrini uygun bulduğu yazısına itiraz edildi.

Dilekçede, iki ülke arasında ceza davalarının devri konusunda anlaşma bulunmadığını ancak uluslararası adli işbirliğini içeren 6706 sayılı kanunun 24’üncü maddesi uyarınca bakanlığın olumlu görüş bildirdiği kaydedildi.

Dilekçede şöyle dendi: “Bu aşamada kanun hükmünün yanlış yorumlandığı, öncelikle Suudi Arabistan’da devralınacak bir kovuşturmanın kalmadığı, zira yargılamanın sonlandığı ve bir kısım sanıkların beraat ettiği açıkken yargılamanın yekün olarak devri filen de hukuken de mümkün değildir. Üstelik Suudi Arabistan’da yargılamanın hukuk ilkeleri gözetilerek yapılmadığı sayın cumhurbaşkanımızın da bahse konu dönemde uluslararası basına verdiği demeçlerde de defaatle vurgulanmış olup, ülkemizde işlenen bu cinayette Türk yargısının emin ellerinde maddi gerçeğin ortaya çıkması gerekmektedir.”

Dava devrinin kamu yararına aykırılık teşkil ettiği belirtilerek işlemin durdurulması talep edildi.