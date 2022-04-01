Adalet Bakanlığı, Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan’a devrini uygun buldu

Adalet Bakanlığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin 26 sanığın yargılandığı davanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrini uygun gördü.

Kaşıkçı.

ABD’de yayımlanan Washington Post gazetesinin Suudi Arabistanlı yazarı Kaşıkçı, 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğunda öldürülmüştü. Kaşıkçı’nın cesedi bulunamamıştı.

Suudi Arabistan’da cinayetle ilgili açılan davada üç kişiye yedi ila 10 yıl, beş kişiye de 20’şer yıl hapis cezası verilmişti.

Türkiye’deki davada, 22’si ağırlaştırılmış müebbet istemiyle 26 sanık yargılanıyordu. Dünkü duruşmada, savcı, Suudi Arabistan’ın isteği üzerine yargılamanın durdurulup bu ülkeye devredilmesini talep etmişti.

Görüş yazısı

Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Kaşıkçı davasına bakan İstanbul 11’nci Ağır Ceza Mahkemesinin talebi üzerine kovuşturmanın Suudi Arabistan makamlarına devri konusundaki görüşünü, İstanbul başsavcılığına gönderdi.

Görüş yazısında, şunlar kaydedildi: “Kovuşturma kapsamında yargılanan sanıklar hakkında iade talebinde bulunulmasına rağmen, mezkur talebe Suudi Arabistan makamlarınca olumsuz yanıt verilmiş olması nedeniyle 6706 sayılı Kanun’un 24’nci maddesinde yer alan şartların mevcut olduğu değerlendirilmekte olup, bu itibarla kovuşturmanın Suudi Arabistan adli makamlarına devri bakanlığımızca da uygun görülmüştür.”

Bozdağ açıklamıştı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, görüş yazısının bugün gönderileceğini ve olumlu görüş bildireceklerini açıklamıştı.