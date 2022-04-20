Akşener: Kaşıkçı davasını kaça sattınız?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan’da devredilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslendi: ”‘Bay Kriz’, Kaşıkçı davasını kaça sattınız? Türkiye sınırlarında işlenmiş, bir cinayetin davasını, yani devletin egemenlik hakkını kaça devrettiniz?”

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İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Adalet Bakanlığı’nın da olumlu görüşünün ardından, Washington Post yazarı gazetecinin 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin davanın Suudi Arabistan’a devredilmesine karar vermişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konuyla ilgili Suudi Arabistan’a sert sözlerle yüklenmişti. Erdoğan, 2018 yılında konuyla ilgili “Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan bizden belgeleri almak istedi. Belgeleri dinletiriz ama vermeyiz, bir de bunları yok mu edeceksiniz? Ses kaydında üst düzey asker açıkça ‘Ben kesmeyi iyi bilirim’ diyor. Bunlar dünyayı enayi zannediyor, insanları enayi zannediyor. Bu millet enayi değil, hesabı sormasını bilir” demişti.

TBMM’de partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, davayla ilgili iktidara tepki gösterdi: “AK Parti iktidarının kafası öyle bir kafa ki başkaları tak diye emrediyor, bunlar şak diye yerine getiriyor. ‘İhracatla büyüyeceğiz, zengin olacağız‘ diyorlardı. Meğerse dava ihraç edeceklermiş. Trump emrettiğinde rahibi nasıl ihraç ettilerse Suudi prens emredince Kaşıkçı davasını jet hızıyla ihraç ettiler.

‘Bay Kriz’, Kaşıkçı davasını kaça sattınız? Devletin egemenlik hakkını kaça devrettiniz? Dünyada para bolken 20 yıl iktidar oldular ama bir türlü devlet insanı olamadılar. Sorumluluk almak yerine beceriksizliklerini faiz lobilerine, üst akıllara, dış güçlere havale ettiler. Oraya kurutunca bu defa vatandaşa sardılar. Kendilerinden başka herkes suçlu. Herkes terörist, hain, nankör oldu ama AK Parti hep ak kaşık olarak kaldı.”

İktidarın 2023 hedeflerinin tutmadığını söyleyen Akşener, Erdoğan’ın ‘beceriksizliklerinin’ üstünü örtmek için sık sık konuşma yaparak gündemi saptırdığını savundu: ”2023’e sekiz ay kalmış ama bu arkadaş 20 yılda yapamadıklarını sekiz ayda yapacaklarını iddia etmeye başladı. Yetmedi 2053, 2071’den bahsetti. Yakında kahve falı da bakmaya başlarsa hiç şaşırmayın. Eğer Türkiye’ye dair bir vizyon ortaya koymak istiyorsan ilk önce bugünün sorunları çöz. Biz o sözleri bundan 11 yıl önce de dinledik. ‘Büyük Türkiye, Büyük Güç, Hedef 2023’tü değil mi? Hey gidi hey. 2023 için neler vaat ediyordun neler.”

‘Zambiya’da deniz yok’

Afrika ülkesi Zambiya’yla imzalanan bir anlaşmaya dikkat çeken Akşener, liyakatsizliğe vurgu yaptı. Akşener, anlaşmanın “Gemilerle, karşılıklı liman ziyareti yapılmasını” sağladığını dile getirerek, ‘küçük’ bir soruna değindi: “Güzel olmasına güzel de ortada küçük bir sorun var; Zambiya’da liman yok. Çünkü Zambiya’da, deniz yok. Victoria Şelalesi’ni deniz zanneden, üstün bir coğrafya bilgisiyle, karşı karşıyayız.”

‘Damat Ferit kabinesine dair eleştirilen ne varsa Beştepe’de yaşanıyor’

Akşener, tarihten bir hatırlatma yaparak Damat Ferit kabinesine dair eleştirilen konuların Beştepe’de yaşandığını belirtti: “Ankara hükümetinin Damat Ferit kabinesine dair eleştirdiği ne varsa, bugün Beştepe’de yaşanıyor. Devlet egemenliğini, tek bir kişiye ve onun taşeronlarına emanet eden, bu ucube sistem, hayatımızın her alanında bizi fakirleştiriyor, sömürgeleştiriyor. Güvensiz ve itibarsız kılıyor. Bunun nedeni ise Ak Parti iktidarı eliyle, Müdafa-i Hukuk’tan Müdafa-i Erdoğan anlayışına dönmemizde yatıyor.”