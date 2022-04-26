Orman zararlısı çam kese böceğinin kelebeğe dönüşüm yolculuğu…

Antalya’da, çam kese böceği sürüsünün kelebeğe dönüşmek için sıra halinde yolculuğu objektiflere yansıdı.
Özellikle Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerinin sahil kesimindeki çam ağaçlarının yapraklarını yiyerek beslenen böceklerin arka arkaya dizilmiş ilerleyerek yaptığı yolculuk ilginç görüntüler oluşturuyor.
Orman zararlısı olarak nitelendirilen çam kese böcekleri, şubat ile mayıs arasında özellikle sabah saatlerinde kelebeğe dönüşmek için sürü halinde ağaçlardan iniyor. Ve, toprağa girmek için yola koyuluyor.
Kızılçam ormanlarında sık görülen böcekler ibreleri yemek suretiyle tahribata yol açıyor. Bu orman zararlılarıyla yılda ortalama 500-800 bin hektar alanda mücadele ediliyor.