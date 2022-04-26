Musk, Twitter’a damga vurmaya hazırlanıyor: Değişimin ipuçları

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, Twitter’a ‘kavuştu’. Platformda vakit geçirmeyi seven Musk, yapacağı değişikliklerin ipuçlarını çok önceden vermişti.

Fotoğraf: Reuters

Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, 44 milyar dolara Twitter’ın yeni sahibi olmuştu. Twitter’daki paylaşımlarıyla piyasaları sarsmayı başaran Musk, platforma neredeyse ‘aşık’.

85 milyona yakın takipçisi olan Musk, en son bir tweetiyle Tesla’nın değerini 14 milyar dolar düşürdüğünde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu şirket hakkında paylaşım yapmasını yasaklamıştı.

Musk şimdi şirketin sahibi. Musk anlaşmanın duyurulması öncesi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, “Umarım beni en sert eleştirenler bile Twitter’da kalmaya devam eder, çünkü ifade özgürlüğü bu demek” demişti.

Twitter’ın kurucularından Jack Dorsey satıştan memnun kaldığını ve bunun ‘güvenilirliğe sahip ve kapsayıcı’ bir platform için olumlu söyledi.

Ancak herkes aynı şeyi düşünmüyor. Musk’ın ardından dünyanın en zengin ikinci insanı olan Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, satışın ardından Çin’in platform üzerindeki nüfuzunu artırmış olabileceğini ima etti.

Sosyal medya hesabından New York Times muhabiri Mike Forsythe’in Musk’ın Çin’le yaptığı anlaşmaları içeren bir paylaşımını alıntılayan Bezos, “İlginç bir sorum var. Çin hükümeti acaba Twitter’da biraz nüfuz kazanmış olabilir mi” diye sordu.

ABD siyaseti de hareketlendi

Diğer yandan ABD’de eski başkan Donald Trump’ın kapatılan hesabının yeniden aktif hale getirileceği beklentisi var. Bu durum şimdiden Cumhuriyetçiler tarafından memnuniyetle karşılandı

Kapatılmadan önce 80 milyondan fazla takipçisi olan Trump’ın hesabı, 6 Ocak’taki Kongre baskını sonrası Twitter politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle süresiz askıya alınmıştı.

Ancak Trump, dün Fox News kanalına açıklamasında, kendisine izin verilse bile Twitter’a dönmeyeceğini, kendi kurduğu sosyal medya platformuna yoğunlaşacağını söyledi.

Hangi değişiklikler olacak?

Tüm bu tartışmalar bir yana Musk şimdiden platformda yapacağını değişikliklerin ipucunu verdi.

Musk 25 Mart’ta kullanıcılara sorduğu “İşleyen bir demokrasi için ifade özgürlüğü şarttır. Twitter’ın bu ilkeye sıkı sıkıya bağlı olduğuna inanıyor musunuz” sorusuna iki milyon katılımcının yaklaşık yüzde 70’i ‘hayır’ cevabını vermişti.

Free speech is essential to a functioning democracy.



Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle? — Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2022

Musk, son zamanlarda imajı bu konuda kötüye giden Twitter’da öncelikli olarak bu konuya eğilebilir.

Güvenlik

Musk’ın platformda en rahatsız olduğu konular arasında ‘spam botları’ yer alıyor. Musk, Twitter’daki spam sorununu sinir bozucu olarak nitelendiriyor. Bu hesaplar, otomatik mesajlar atarak çeşitli konuları gündemde tutmak için kullanılıyor.

Musk, geçtiğimiz hafta platformu devralması halinde spamları engelleyeceğini ve bütün gerçek kullanıcılara ‘mavi tik’ geleceğini söylemişti.

Platformda kripto para dolandırıcılığında taklit edilen isimlerin başında bu konuya ilgisi olduğu bilinen Musk geliyor. Milyarder, bu konuda da adım atmakta kararlı.

Düzenleme butonu

Twitter’dan önce yüzde 9,2 hisse satın alan Musk, “Düzenleme (edit) butonu istiyor musunuz” diye bir anket düzenlemişti.

Kullanıcıların uzunca bir süredir beklediği özellik, tweet’lerde hata olması durumunda silip yeniden paylaşmak yerine düzenleme imkanı sağlayacak.

Twitter da bu özellik üzerinde çalışıldığını duyurmuştu.

Platformdaki ilk değişiklik bu olabilir.

Algoritma değişikliği

Musk’ın geçmişte gündeme getirdiği bir başka nokta da Twitter’ın toplumu şekillendirmekteki rolüyle yani algoritmayla ilgili.

Geçen haftalarda bir TED konferansında konuşan Musk, platformun algoritmasını ‘açık kaynak’ modeline dönüştürmeyi planladığını anlatmıştı. Açık kaynak kodlu algoritmayla kullanıcılar, timeline sayfalarında hangi paylaşımların öncelikli hale geldiğini ve bunları üst sıralarda karşısına çıkaran özelliklerin kodlarını görebilecek.

Musk, bu yöntemin “Bazı tweetlerin, neler olup bittiği bilinmeden gizemli bir şeklide öne çıkarılması ya da geride bırakılması” modelinden daha iyi olduğunu savunuyor. Ancak Musk buna dair ayrıntı vermemişti.

Platformun kurucularından olan Jack Dorsey de buna destek vermişti: “Hangi algoritmanın kullanılacağı (ya da kullanılmayacağı) herkese açık olmalı.”