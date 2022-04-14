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Yaramazlara biraz batar!

Elon Musk gözünü kararttı: Twitter’ın tamamını istiyor


Tesla’nın CEO’su Elon Musk, Twitter’ın tamamını hisse başı 54 dolardan almayı teklif etti. Teklif toplam 43 milyar dolar değerinde.

Fotoğraf: Reuters

Musk geçen günlerde yüzde 9,2’lik hisse alarak Twitter’da en fazla payı olan yatırımcı konumuna gelmişti.


Platformla ilgili değişiklik önerilerini hızlıca duyuran Musk, yönetim kurulundaki sandalyesini reddetmişti.

Twitter’ın hisse fiyatı son olarak 45 dolar seviyelerindeydi. Toplam piyasa değeri 36,7 milyar dolar olan şirketi Musk, 43 milyar dolar değerlemeyle satın almak istiyor. 

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