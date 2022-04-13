Twitter hissedarından Elon Musk’a dava

Bir Twitter hissedarı şirketin yüklü miktarda hissesini satın aldığını zamanında açıklamayarak hisse fiyatlarını etkilediği gerekçesiyle ABD’li milyarder Elon Musk’a dava açıyor.

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Tesla CEO’Su Musk 4 Nisan’da Twitter’ın yüzde 9,2’lik hissesini satın aldığını duyurmuştu. Yatırımcıların dünyanın en zengin adamının bu hamlesini güven işareti olarak yorumlaması üzerine sosyal medya platformunun hisseleri hızla yükselmişti.

Ancak ABD’de federal ticaret yasalarına göre yatırımcıların yüzde 5’ten fazla hisse alımlarını 10 gün içinde Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) bildirmesi gerekiyor. Musk hisselerini 14 Mart’ta satın almış ama bunu 4 Nisan’a kadar açıklamamıştı.

Açılan davaya göre yüzde 5 eşiğini aştığı ve kamuoyuna bildirdiği zaman arasında geçen sürede Musk düşük fiyata daha fazla hisse aldı. Uzmanlar gecikmenin Musk’a 156 milyon dolar haksız gelir sağlamış olabileceğini tahmin ediyor.

New York federal mahkemesinde dün açılan davada, o dönemde Twitter hisselerini satan ve Musk hisse alımını daha önce açıklamış olsa elde edecekleri kazançları kaybeden yatırımcılar adına toplu dava statüsü talep ediliyor.

Musk’ın duyurusundan sonra Twitter hisseleri yüzde 27 artarak 39,31 dolardan 49,97 dolara çıkmıştı.