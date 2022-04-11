Elon Musk Twitter yönetim kuruluna girmeyecek

Twitter CEO’su, platformun en büyük hissedarı Elon Musk’ın yönetim kuruluna girmeyeceğini duyurdu.

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SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Musk geçen hafta sosyal medya platformu Twitter’ın yüzde 9,2’lik hissesini satın aldığını duyurmuştu.

Ardından Musk’ın Twitter’ın yönetim kurulunda yer alacağı bildirilmişti.

Ancak CEO Parag Agrawa, Twitter hesabından Musk’ın yönetim kurulundaki sandalyesini reddettiğini duyurdu.

Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere kurula katılması beklenen Musk’ın aynı günün sabahı katılmayacağı bilgisini paylaştığını belirten Agrawa paylaşımında şunları kaydetti: “Bunun en iyisi olduğuna inanıyorum. Yönetim kurulumuzda olsun veya olmasın her zaman hissedarlarımızın fikirlerine değer verdik, vermeye de devam edeceğiz. Elon bizim en büyük hissedarımız, katkılarına her zaman açığız.”

İlginç paylaşımlar

Musk bu duyuru öncesinde Twitter’la ilgili ilginç görüşlerini paylaştığı tweet’leriyle dikkat çekmişti. 10 Nisan’da düzenlediği ankette platformun San Francisco’daki merkezine artık kimse gitmediğinden evsizler için barınağa dönüştürülmesi fikrini gündeme getirmişti.

9 Nisan’da ise Twitter’ın en çok takipçisi olan 10 isminin çok nadir paylaşım yaptığına dikkat çekerek “Twitter ölüyor mu?” diye sormuştu.