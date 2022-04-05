Elon Musk, Twitter’ın yönetim kuruluna giriyor

Sosyal medya şirketi Twitter en büyük hissedarı haline gelen Elon Musk’ı yönetim kuruluna atayacağını açıkladı.

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ABD’li elektrikli araç şirketi Tesla’nın CEO’su Musk, pazartesi günü Twitter’ın yüzde 9,2’lik hissesini satın aldığını açıklamıştı.

Musk, Twitter’ın 2024’teki yıllık genel kuruluna kadar ‘Klas 2‘ yönetim kurulu üyeliğini yapacak. Ancak bu süreçte şirketin yüzde 14,9’dan fazla hissesine sahibi olamayacak.

Twitter CEO’su Parag Agrawal şunları söyledi: “Heyecanlıyım. O, bizim hizmetimizin hem tutkulu bir destekçisi hem de şiddetli bir eleştirmeni. Bu da, bizi uzun vadede daha güçlü yapmak için yönetim kurulumuzda tam ihtiyaç duyduğumuz şey”

Twitter’ın ifade özgürlüğü konusundaki duruşunu sorgulayan Musk’ın bir süredir kendi sosyal medya platformunu kurmayı düşündüğü belirtiliyordu.

Twitter hisseleri borsa açılmadan önceki işlemlerde yüzde 6’ya kadar yükseldi.