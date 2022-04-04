Geçen hafta ‘Yeni platform kurabilirim’ diyen Elon Musk, Twitter hissesi aldı

Tesla CEO’su Elon Musk’ın Twitter’dan yüzde 9,2 hisse satın aldığı haberinin ardından sosyal medya şirketi borsada yükselişe geçti.

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Geçen hafta Twitter’da bir anket başlatarak kullanıcılara platformun ifade özgürlüğüne uygun davranıp davranmadığını soran Musk, kısıtlamalar nedeniyle yeni bir sosyal medya platformu kurabileceğini söylemişti.

Musk’ın başı sosyal medya paylaşımlarıyla dertteydi.

Tesla, 2018’de açılan bir dava sonucu ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile anlaşma yaparak Musk’ın şirket hakkında önemli bilgiler içeren paylaşımlarının şirket avukatlarınca önceden incelenmesini kabul etmişti.

Şirket, Musk’ın paylaşımlarıyla ilgili geçen tiğimiz ay SEC’ten anlaşmaya uyum süreciyle ilgili bilgi talep eden bir mahkeme celbi almıştı.

Twitter’da paylaşımlarıyla zaman zaman piyasalarla oynamayı seven Musk, hisse satın alarak oyunun kuralını değiştirmeye çalışıyor olabilir.

Bloomberg’in haberine göre Musk, şirketten yüzde 9,2’lik ‘pasif hisse’ satın aldı. Bu gelişmenin ardından Twitter hisseleri borsanın açılışı öncesinde yüzde 26 yükseldi.