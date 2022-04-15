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Yaramazlara biraz batar!

Twitter’ı satın alma teklifi reddedilirse Elon Musk’ın B planı hazırmış


Tesla’nın CEO’su Elon Musk, Twitter’ın tüm hisselerini satın almak için sunduğu teklifin kabul edilmemesi halinde B planının hazır olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Henüz Twitter’ın en büyük hissedarı olmasının yankıları sürerken dünyanın en zengin insanı Elon Musk sosyal medya şirketinin tamamını almayı teklif etmişti. Hisse başı 54 dolardan verdiği teklifin toplam değeri 43 milyar dolar.


Teklifin duyurmasından birkaç saat sonra Kanada’daki TED2022 konferansında konuşan Musk “Gerçekten almayı başarabilecek miyim emin değilim” dedi.

Ayrıca teklif reddedilirse B planının hazır olduğunu belirtti ama ayrıntı vermedi.

Aynı konuşmada Twitter’ın daha açık ve şeffaf olması gerektiğini vurgulayan Musk “İfade özgürlüğü için kapsayıcı bir alan olması önemli” dedi.

Öte yandan BBC’nin aktardığına göre dün ekibiyle bir toplantı düzenleyen Twitter CEO’su Parag Agrawal teklifi değerlendirdiklerini belirtti.

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