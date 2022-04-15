Elon Musk’ın Twitter’a biçtiği ‘manidar’ fiyat

Tesla CEO’su Elon Musk’ın Twitter’ı satın almak için hisse başına önerdiği miktar manidar bulundu.

Fotoğraf: Twitter

Henüz Twitter’ın en büyük hissedarı olmasının yankıları sürerken, dünyanın en zengini Elon Musk sosyal medya şirketinin tamamını almayı teklif etmişti. Toplam değeri 43 milyar dolar olan teklifte hisse başına önerdiği fiyatsa 54,20 dolar.

420 (4:20 ya da 4/20) marihuana içenler için ‘önemli’ bir sayı. Nisanın 20’sini temsil ediyor. Her yıl bu tarih marihuana sevenler arasında bir bayram gibi kutlanıyor.

Musk’ın hisse başına önerdiği rakam için seçtiği küsurat muhtemelen bu anlama geliyor.

‘Mucit’ işadamı, Twitter’ın yönetim kuruluna girmesi gündeme geldiğinde yaptığı ‘şaka‘yla da böyle bir göndermenin sinyalini vermişti. Twitter hesabında bir sonraki kurul toplantısının nasıl geçeceğini marihuana içtiği bir fotoğrafla anlatmıştı.

Dünyanın en zengin adamının bu ilk 420 göndermesi değil. Ayrıca, 2018’de Tesla için hisse fiyatı olarak 420 dolar belirlemiş, bunu Twitter’dan duyurunca başı sermaye piyasası denetleyicileriyle belaya girmişti.