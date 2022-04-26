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Yaramazlara biraz batar!

Soylu: TÜGVA binasına EYP bırakan terörist yakalandı


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 21 Nisan’da İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesindeki Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan zanlının yakalandığını bildirdi.

Fotoğraf: AA

Bursa’da 20 Nisan’da gardiyanları taşıyan otobüsün geçişi sırasında el yapımı patlayıcı (EYP) infilak ettirilmiş, bir personel hayatını kaybetmişti. İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde ise bir gün sonra Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) ofisine saldırı düzenlenmiş, olay yerinde EYP parçaları bulunduğu açıklanmıştı.


Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul ve Bursa’daki saldırıların eş zamanlı bir terör saldırısı olduğunu söylemişti.

Bakan Soylu, Twitter’da şunları kaydetti: “21 Nisan günü saat 05:46’da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y, İstanbul polisinin başarılı operasyonuyla yakalandı. Polis teşkilatımıza ve emniyet istihbarat birimlerimize tebrikler.”

Adalet bakanı: İstanbul ve Bursa’daki saldırılar eş zamanlı ve kullanılanlar aynı

İstanbul’da TÜGVA ofisine saldırı

Bursa’da gardiyanları taşıyan otobüse EYP’li saldırı: Bir personel hayatını kaybetti

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