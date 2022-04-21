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Yaramazlara biraz batar!

Adalet bakanı: İstanbul ve Bursa’daki saldırılar eş zamanlı ve kullanılanlar aynı


Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul ve Bursa’daki saldırıların eş zamanlı bir terör saldırısı olduğunu söyledi.

Bursa’da dün gardiyanları taşıyan otobüsün geçişi sırasında el yapımı patlayıcı (EYP) infilak ettirilmiş, bir personel hayatını kaybetmişti. İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde ise bugün Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) ofisine saldırı düzenlenmiş, olay yerinde EYP parçaları bulunduğu açıklanmıştı.


Bozdağ, her iki saldırıya dair şunları söyledi: “İnfaz memuru hayatını kaybetti Yaralılarımızın durumu iyi. İnfaz koruma memurları çok zor şartlar altında görev yapıyorlar. Faille ilgili güvenlik güçleri yakın takipte, iz sürmeye devam ediyor. İlk verilere göre önemli sonuçlara ulaştıklarını görüyoruz. Çalışma hızlı şekilde devam ediyor. Gaziosmanpaşa’da gerçekleşen saldırı ile Bursa’da yaşanan saldırıların eş zamanlı ve kullanılanlar aynı. Saldırıların terör saldırısı olduğu bir gerçek.”

İstanbul’da TÜGVA ofisine saldırı

Bursa’da gardiyanları taşıyan otobüse EYP’li saldırı: Bir personel hayatını kaybetti

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İstanbul’da TÜGVA ofisine saldırı

İstanbul’da Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) ofisine saldırı düzenlendi. Valilik, el yapımı patlayıcı (EYP) parçası bulunduğunu bildirdi.