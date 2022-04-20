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Yaramazlara biraz batar!

Bursa’da gardiyanları taşıyan otobüse EYP’li saldırı: Bir personel hayatını kaybetti


Bursa’da gardiyanları taşıyan otobüse saldırı düzenlendi.

Fotoğraf: AA

Orhangazi ilçesi Mudanya Yolu Sanayi Caddesi’nde bugün saat 07:30’da meydana gelen saldırıda 36 yaşındaki gardiyan Cengiz Yiğit hayatını kaybetti, biri ağır dört kişi yaralandı.


Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Zarar gören otobüs yakındaki benzin istasyonuna götürüldü.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, ilk bilgilendirmesinde, el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen düzenekle saldırı yapıldığını bildirdi.

Canbolat, patlayıcının yol kenarındaki aydınlatma direğinin dibine döşendiğinin belirlendiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şunları kaydetti: “Bursa-Mudanya yolunda infaz koruma memurlarının geçişi esnasında bir EYP’nin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 infaz koruma memurumuz Şehit oldu. Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şehidimize Allah’tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum.”

Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Yiğit’in cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Ağrı’ya gönderilecek.

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