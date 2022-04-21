İstanbul’da TÜGVA ofisine saldırı

İstanbul’da Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) ofisine saldırı düzenlendi. Valilik, el yapımı patlayıcı (EYP) parçası bulunduğunu bildirdi.

Fotoğraflar: AA

Gaziosmanpaşa ilçesindeki Cengiz Topel Caddesi’nde beş katlı binanın yanında bugün sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı. Binanın camları kırıldı.

Binanın ilk iki katında TÜGVA ofisi yer alıyor.

İstanbul valiliği, konuya dair şu bilgiyi verdi: “Sevk edilen güvenlik görevlilerimizce yapılan ilk tespitlerde; binada cam kırılması ve dış cephede hasar meydana geldiği, herhangi bir yaralı ve can kaybı bulunmadığı anlaşılmıştır. Olay yerinde yapılan incelemelerde, zaman ayarlı EYP parçaları elde edilmiştir. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.”

Türkiye Gençlik Vakfı Gaziosmanpaşa İlçe Temsilciliğimize yapılan bombalı saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır.



Emniyet güçleri saldırı hakkında geniş kapsamlı soruşturma yürütmektedir.



Saygılarımızla… pic.twitter.com/2Y7sGbUGIp — TÜGVA İletişim Ofisi (@tugvailetisimTR) April 21, 2022

TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Emrullah Şanlan, Twitter’dan şunları yazdı: “Sabah saatlerinde TÜGVA Gaziosmanpaşa Temsilciliğimize yapılan bombalı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu ülkenin pırıl pırıl gençlerine, iyiye ve güzele tahammülü olmayanlar bizi yıldıramayacaklar. Yapılan bombalı saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır. Emniyet güçleri saldırı hakkında geniş kapsamlı soruşturma yürütmektedir.”