Yaklaşık üç yıldır uygulanan kapalı mekanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı.
Uygulama, vaka sayıları 1000’in altına inene kadar toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında devam edecek.
Salgında sona yaklaşıldığını savunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkünün son bilim kurulu toplantısı olduğunu söylemişti.
Toplantı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘bilim kurulunun düzenli toplanmayacağını, bakanlığınsa çalışmalarını sürdüreceğini’ söyledi.
Erdoğan, bilim kurulunun ileri yaşlardaki kişilerle kronik hastalığı, hastalık şüphesi ve riskli gruplarla teması olanların maske kullanmaya devam etmesini tavsiye ettiğini söyledi. Bu grubun hatırlatma dozlarını ihmal etmemeleri gerektiğini de hatırlattı.
Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre son 24 saatte 2 bin 604 vaka kayda geçerken, 15 kişi hayatını kaybetti.
Türk Tabipleri Birliği’yse son iki buçuk ayda resmi rakamlara göre 12 bine yakın kişinin Covid-19 nedeniyle öldüğünü hatırlatıp pandeminin bitmediğini belirtmişti.