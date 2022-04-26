Babacan’a göre Gezi kararları büyük haksızlık: Hepimizin vicdanını yaraladı

Gezi davası kararlarını değerlendiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Osman Kavala ve diğer sanıklara yapılan büyük haksızlık hepimizin vicdanını yaralamıştır” dedi.

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Gezi eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada dün 1638 gündür hapiste olan Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti. Yedi sanığın tutuklanmasına da hükmedilmişti.

Babacan, Twitter’dan şunları yazdı: “Alınan kararın hukuki hiçbir açıklaması yoktur. Ülkemizi öfkeye ve kine teslim etmeyeceğiz. Demokratik hukuk devletinde özgürce yaşayacağız.”

Osman Kavala'ya ve diğer sanıklara yapılan büyük haksızlık hepimizin vicdanını yaralamıştır.



Alınan kararın hukuki hiçbir açıklaması yoktur.



Ülkemizi öfkeye ve kine teslim etmeyeceğiz.



Demokratik hukuk devletinde özgürce yaşayacağız. — Ali Babacan (@alibabacan) April 26, 2022

Hala müşteki listesinde

Dava dosyasında 61’inci hükümet dahil 746 kişi müşteki olarak yer alıyor. Bu isimler arasında Gezi eylemleri döneminde kabinede görev almış Babacan ve Ahmet Davutoğlu da yer alıyor.

STK temsilcileri 18 Şubat’taki duruşma öncesi Davutoğlu ve Babacan’a, isimlerini mağdur listesinden çıkarma çağrısında bulunmuştu. Davutoğlu ve Babacan’ın davada müşteki olduğu hatırlatılan çağrıda, her iki ismin de 18 Şubat’taki duruşmaya gelerek şikayetlerinden vazgeçmesi istenmişti.