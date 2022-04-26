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Yaramazlara biraz batar!

Alec Baldwin’in ölüme neden olduğu set kazası ve sonrasından görüntüler paylaşıldı


Polis ABD’li oyuncu Alec Baldwin’in kazara görüntü yönetmenini vurduğu setten görüntüler paylaştı.

Görüntü: BBC

Baldwin geçen yıl 21 Ekim’de New Mexico’daki ‘Rust‘ filminin setinde bir sahneye hazırlanırken elindeki silahla ateş etmiş, vurulan görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybetmiş, yönetmen Joel Souza yaralanmıştı.


Polisin paylaştığı görüntülerde Baldwin kostümü ve tabancasıyla prova yaparken görülüyor. Olayın yaşandığı gün çekilen görüntülerde oyuncu ceketinin içinde duran silahını çekip karşısına doğrulttuğu hareketini birkaç kez tekrarlıyor.

Bir başka görüntüde olay yerine giden acil ekibinin vücut kamerasına Hutcihns’ı kurtarma çabaları yansıyor.

Görüntülerle birlikte yayınlanan açıklamada soruşturmanın hala sürdüğü belirtilerek eksik unsurlar tamamlandıktan sonra tamamlanarak savcılığa iletileceği ifade edildi.

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