Alec Baldwin, setteki ölümcül kazada tetiği kendisinin çekmediğini söyledi

ABD’de çekilen film esnasında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne neden olan silah kazasıyla ilgili konuşan aktör Alec Baldwin, silahın tetiğini kendisinin çekmediğini söyledi.

ABD’nin New Mexico eyaletinde çekilen ‘Rust’ filminin setinde 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybetmiş, yönetmen Joel Souza da yaralanmıştı.

Yardımcı yönetmen Dave Halls’un Baldwin’e dolu silah verdiği ve güvenli şekilde kullanabileceğini söylediği ortaya çıkmıştı. Halls’un da silahın dolu olduğunu bilmediği belirtilmişti.

Baldwin, 21 Ekim’deki olaydan sonra ilk defa verdiği röportajda, ABC televizyonunda, Hutchins’i öldüren kurşunu kendisinin sıktığını kabul etmediğini belirtti.

New Meksiko eyaletindeki çekimler sırasında yaşanan kazayla ilgili George Stephanopoulos’un sorularını cevaplarken gözyaşlarını tutamayan Baldwin, “Tetiği ben çekmedim. Asla kimseye silah doğrultup tetiği çekmem” dedi.

Bugün tamamı yayınlanacak röportajın tanıtım videosunda, gerçek bir merminin sette ve silahın içinde ne işi olduğunu bilmediğini belirten Baldwin, “Hala inanmakta zorluk çekiyorum. Yaşananlar bana gerçek değilmiş gibi geliyor.” diye konuştu.