Alec Baldwin’e dolu silah verilip güvenli olduğu söylenmiş

Film setinde silah kullandığı sahnede görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan ABD’li oyuncu Alec Baldwin’e gerçek mermi dolu silah verildiği ve güvenli olduğu söylendiği ortaya çıktı.

Baldwin olayla ilgili ifade verdikten sonra polis merkezi çıkışı görüntülendi. (Fotoğraf: The New Mexican)

ABD’nin New Mexico eyaletinde çekilen western filmi Rust’ın setinde yaşanan olayda 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybetmişti. Filmin yönetmeni 48 yaşındaki Joel Souza ise yaralanmış ve hastanedeki tedavisin ardından taburcu edilmişti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada ölümle biten sahneden dakikalar önce yardımcı yönetmenin Baldwin’e dolu silah verdiği ve güvenli şekilde kullanabileceğini söylediği bilgisine ulaşıldı.

Yardımcı yönetmen Dave Halls’un da silahnın dolu olduğunu bilmediği belirtildi.

Olayın bir kaza olduğu ihtimali üzerinde durulurken henüz bir suçlama yapılmadı.

Öte yandan sette altı kişilik bir grubun kötü çalışma şartlarını protesto etmek için trajik olaydan hemen önce setten ayrıldığı bildirildi.

LA Times’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre ekip uzun çalışma saatleri, adaletsiz maaşlar ve güvenlik meseleleriyle ilgili şikayetçiydi.

Şikayetler arasında çekimlerde kullanılan silahların güvenliğinin de olduğu belirtilirken, Hutchins’in setteki meslektaşlarının daha iyi koşullarda çalışmasını savunmak için çaba sarf ettiği ifade edildi.