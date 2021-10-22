Alec Baldwin film çekimleri sırasında silahla bir kişinin ölümüne neden oldu

ABD’li aktör Alec Baldwin film çekimleri sırasında kullanılan silahla kazara görüntü yönetmenini öldürdü, yönetmeni yaraladı.

Fotoğraf: Reuters

ABD’nin New Mexico eyaletinde çekilen western filmi Rust’ın setinde yaşanan olayda 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybetti.

48 yaşındaki yönetmen Joel Souza ise hastanede tedavi görüyor.

Tabancanın kurusıkı olduğu, polisin ne tür bir merminin ateşlendiğini araştırdığı bildirildi.

Baldwin’in olayla ilgili ifadesi alınırken olayla ilgili henüz herhangi bir suçlama yapılmadığı öğrenildi.

Olayın kazara yaşandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Baldwin’in olaydan kısa bir süre önce setten karakterinin kostümü olan kanlı gömleğiyle bir fotoğraf paylaştığı ancak olay sonrası paylaşımı sildiği görüldü.

Son dönemde ‘Saturday Live Show‘da eski ABD Başkanı Donald Trump taklitleriyle bilinen Baldwin 80’lerden bu yana birçok sinema filmi ve dizide rol aldı.

Hayatını kaybeden görüntü yönetmeni Ukrayna asıllı Hutchins 2019’da ‘Amerikan sinematografisinin yükselen yıldızları’ndan seçilmişti.