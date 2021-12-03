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Yaramazlara biraz batar!

Alec Baldwin sette kazara birini öldürdüğü anları anlattı

Film setinde kullandığı silahla kazara görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan ABD’li oyuncu Alec Baldwin, bundan sonra verdiği ilk röportajda olayın nasıl meydana geldiğini anlattı.

Baldwin olayla ilgili ifade verdikten sonra polis merkezi çıkışı görüntülenmişti. (Fotoğraf: The New Mexican)

ABD’nin New Mexico eyaletinde çekilen western filmi Rust’ın 21 Ekim’de setinde yaşanan olayda 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybetmişti. Filmin yönetmeni 48 yaşındaki Joel Souza ise yaralanmış, hastanedeki tedavisin ardından taburcu edilmişti.


Baldwin ABC’ye verdiği röportajda tetiği çekmediğini anlattı. Bir sahneyi prova ettikleri sırada Hutchins’in her hareketini yönlendirdiğini belirten Baldwin şunları söyledi: “O açıdan silahı nasıl tutmamı istediği konusunda beni yönlendiriyordu. Silahı söylediği yerde tutuyordum, bu da koltuklatının hemen aşağısında bir yere denk gelmişti. Tetik çekilmemişti. Ben tetiği çekmedim. Mermiyi namluya verdim. ‘Bunu görebiliyor musun‘ diye sordum. Sonra horozu bıraktım ve silah patladı.”

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada ölümle biten sahneden dakikalar önce yardımcı yönetmenin Baldwin’e dolu silah verdiği ve güvenli şekilde kullanabileceğini söylediği bilgisine ulaşılmıştı. Yardımcı yönetmen Dave Halls’un da silahın dolu olduğunu bilmediği belirtilmişti.

Baldwin cevaplanması gereken tek sorunun gerçek bir merminin sete nasıl geldiği sorusu olduğunu belirterek, “Gerçek bir mermi setin yakınında bile olmamalıydı. Benim saklayacak bir şeyim yok” dedi.

Eşiyle konuşması

Hutchins’in eşiyle buluştuğunu da anlatan Baldwin “Ona ne söyleyeceğimi bilemedim. Bana sarıldı ve ‘Sanırım bunu birlikte atlatmamız gerekecek’ dedi. O küçük çocuğu düşünüyorum, (Hutchins’in oğlu) artık bir annesi yok… Onu geri getirmek içi yapabileceğim bir şey de yok” dedi.

63 yaşındaki oyuncu yaşanan bu olay sonrası kariyerinin sonu gelmiş olabileceğini kabul ederken, bunun umurunda olmadığını da belirtti.

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