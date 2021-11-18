Film setinde kazara bir kişiyi öldüren Alec Baldwin’e bir dava daha: Senaryoda silah ateşlenmiyordu

ABD’li oyuncu Alec Baldwin’in kazara görüntü yönetmenini vurduğu setteki senaryo danışmanı, ona ve yapımcılara dava açtı: Senaryoda silahın ateşlendiğine dair bir şey yoktu.

Baldwin olayla ilgili ifade verdikten sonra polis merkezi çıkışı görüntülenmişti. (Fotoğraf: The New Mexican)



Baldwin sette bir sahneye hazırlanırken elindeki silahla ateş etmiş, vurulan görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybetmiş, yönetmen Joel Souza yaralanmıştı.

21 Ekim’de New Mexico’daki ‘Rust‘ filminin çekimlerinde yaşanan olayla ilgili soruşturma sürüyüor.

Filmin senaryo danışmanı Mamie Mitchell’in saldırı ve kasıtlı zarar verme suçlamasıyla açtığı davanın dilekçesinde şu ifadeler yer aldı: “Alec Baldwin, kasten, herhangi bir nedeni olmaksızın, sıradaki çekilecek sahne silah ateşlenmesini gerektirmemesine rağmen silahı ateşledi. Baldwin dolu bir silahla, kontrol etmeden ve ettirmeden Rus ruleti oynamayı seçti. Baldwin’in ve yapım ekibinin davranışları herhangi haklı bir nedeni olmayan ve sonuçları göz ardı edilmiş kasıtlı eylemler ve/veya ihmallerdir.“

Dilekçeye göre olay anında Baldwin’den yaklaşık bir metre uzaklıkta duran Mitchell silahın ateşlenmesi sonucu ‘ağır fiziksel travma, şok ve yaralanma’nın yanı sıra ‘ciddi psikolojik sıkıntılar‘ da yaşadı.

Davanın sanıkları arasında silahlardan sorumlu Hannah Gutierrez-Reed yardımcı yönetmen David Halls ve yapımcılar yer alıyor.

Geçen hafta da filmin ışık şefi kurşunun kendisini kıl payı ıskaladığını belirterek Baldwin’e ihmal davası açmıştı.