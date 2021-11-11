Sette kazara birini öldüren Alec Baldwin’e dava: Kurşun beni kılpayı ıskaladı

Alec Baldwin’in kazara görüntü yönetmenini vurduğu setteki baş elektrisyen oyuncuya ve diğer set ekibi çalışanlarına dava açtı.

Baldwin olayla ilgili ifade verdikten sonra polis merkezi çıkışı görüntülenmişti. (Fotoğraf: The New Mexican)

İhmal suçlamasıyla dava açan, hayatını kaybeden görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in arkadaşı, elektrisyen Serge Svetnoy kurşunun kendisini kıl payı ıskaladığını söyledi.

21 Ekim’de New Mexico’daki ‘Rust‘ filminin çekimlerinde yaşanan olayla ilgili soruştıurma sürüyüor.

Henüz herhangi bir suçlamanın yapılmadığı olayda yardımcı yönetmen Dave Halls ifadesinde Baldwin’e silahı vermeden önce kontrol etmeyi atladığını itiraf etmişti. Oyuncuya silahı verirken güvenli olduğunu iddia etmişti.

Svetnoy 20’den fazla sanığın suçlandığı davayla ilgili düzenlediği basın toplantısında silahların birkaç gün boyunca başıboş halde bırrakıldığını ve konuyla ilgili silahlardan sorumlu olan kişileri uyardığını söyledi.