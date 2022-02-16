Sette ölen görüntü yönetmeninin ailesinden Alec Baldwin’e dava

Film setinde kullandığı silahla görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan ABD’li oyuncu Alec Baldwin’e hayatını kaybeden Halyna Hutchins’in ailesi dava açtı.

Baldwin, 21 Ekim 2021’de, ABD’nin New Mexico eyaletinde ‘Rust’ filminin çekimleri sırasında sette bir sahneye hazırlanırken elindeki silahla ateş etmiş, vurulan görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybetmiş, yönetmen Joel Souza yaralanmıştı. Soruşturma sürerken davalar açılmıştı.

Hutchins’in ailesi, Baldwin ve set güvenliğinden sorumlu kişilerden şikayetçi olduklarını ifade ettikleri dava dilekçesini New Mexico’daki bölge mahkemesine sundu. Dava, Hutchins’in kocası Matthew ve dokuz yaşındaki oğlu Andros adına açıldı ve tazminat talep edildi.

Dilekçede, Baldwin, görüntü yönetmenini ‘sorumsuzca vurup öldürmek’le suçlanıyor.

Ailenin basın toplantısı düzenleyerek hukuki mücadele başlattıklarını açıklayan avukatları vurulma anını ayrıntılı bir şekilde anlatarak, Baldwin ve setteki diğer sorumlu isimlerin ‘yapılması gereken sektör için güvenlik kontrollerini yapmadıklarını’ ayrıca ‘basit silah güvenliği kurallarına’ da uymadıklarını söyledi.

Avukatlar, yapımcıların ‘insan hayatı pahasına ucuza mal ederek kısa yoldan gitmeyi’ seçtiklerini, çekim takvimine uyulması için baskı yaptıklarını ve güvenlik ihlalleri konusundaki şikayetleri görmezden geldiklerini dile getirdi.

Dava dilekçesinde adı geçen diğer isimler arasında yönetmen yardımcısı David Halls, prop ustası Sarah Zachry yer alıyor.