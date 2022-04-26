TÜSİAD başkanı: Asgari ücrete zamla ilgili hükümetle görüşmeyi düşünüyoruz

Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, asgari ücrete ikinci zam tartışmalarına dair “Yüzde 60’ın üzerinde enflasyonun olduğu bir yerde yapılması gereken yapılmalı. Bu konu hakkında hükümetle görüşmeyi düşünüyoruz“ dedi.

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Yılın dördüncü ayı itibariyle açlık sınırının altına inen asgari ücret için ikinci zam tartışmaları bir süredir gündemde.

Tam bir muammaya dönüşen konuyla ilgili önceden olumlu mesajlar veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘top çevirirken’, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin baştan beri isteksiz.

Asgari ücret bu yılın başında yüzde 50’lik zamla 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıkarılmıştı.

Türk-İş’e göre martta açlık sınırı 4 bin 928, yoksulluk sınırı 16 bin 52 lira. Mutfak enflasyonuysa yıllık yüzde 70’i geçti.

Bloomberg HT’ye konuşan TÜSİAD başkanı Turan, enflasyon oranlarına dikkat çekerek ‘yapılması gereken yapılmalı’ dedi. Turan, konuyla ilgili hükümetle görüşeceklerini de söyledi.

Turan’ın asgari ücret değerlendirmesi şöyle oldu: “Bazı şirketler geçen sene ağustos-eylül aylarında destek anlamında bazı düzenlemeler yaptı. İş barışı açısından da bunu düşünmemiz, çalışanları enflasyona ezdirmeden bu süreci birlikte geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yüzde 60’ın üzerinde enflasyonun olduğu bir yerde yapılması gereken yapılmalı. Bu konu hakkında hükümetle görüşmeyi düşünüyoruz”.

Turan ayrıca önceliğin enflasyonla mücadele olması gerektiğini söyledi.