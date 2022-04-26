Diken

Yaramazlara biraz batar!

TÜSİAD başkanı: Asgari ücrete zamla ilgili hükümetle görüşmeyi düşünüyoruz


Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, asgari ücrete ikinci zam tartışmalarına dair Yüzde 60’ın üzerinde enflasyonun olduğu bir yerde yapılması gereken yapılmalı. Bu konu hakkında hükümetle görüşmeyi düşünüyoruz dedi.

Fotoğraf: AA

Yılın dördüncü ayı itibariyle açlık sınırının altına inen asgari ücret için ikinci zam tartışmaları bir süredir gündemde.


Tam bir muammaya dönüşen konuyla ilgili önceden olumlu mesajlar veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘top çevirirken’, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin baştan beri isteksiz.

Asgari ücret bu yılın başında yüzde 50’lik zamla 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıkarılmıştı.

Türk-İş’e göre martta açlık sınırı 4 bin 928, yoksulluk sınırı 16 bin 52 lira. Mutfak enflasyonuysa yıllık yüzde 70’i geçti.

Bloomberg HT’ye konuşan TÜSİAD başkanı Turan, enflasyon oranlarına dikkat çekerek ‘yapılması gereken yapılmalı’ dedi. Turan, konuyla ilgili hükümetle görüşeceklerini de söyledi.

Turan’ın asgari ücret değerlendirmesi şöyle oldu: “Bazı şirketler geçen sene ağustos-eylül aylarında destek anlamında bazı düzenlemeler yaptı. İş barışı açısından da bunu düşünmemiz, çalışanları enflasyona ezdirmeden bu süreci birlikte geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yüzde 60’ın üzerinde enflasyonun olduğu bir yerde yapılması gereken yapılmalı. Bu konu hakkında hükümetle görüşmeyi düşünüyoruz”.

Turan ayrıca önceliğin enflasyonla mücadele olması gerektiğini söyledi.

Asgari ücrette ikinci zam muamması: Erdoğan ‘top çeviriyor’, bakan ‘gönülsüz’

2022’nin asgari ücreti 4 bin 250 lira

Türk-İş araştırması: Martta asgari ücret, açlık sınırının 675 lira gerisinde kaldı

Erdoğan’dan ikinci asgari zammına açık kapı: Bakılır, veren el alan elden hayırlıdır

Asgari ücrete ikinci zam için ‘olağanüstü şartlar’ kriteri

Asgari ücrete zam gelebilir

Erdoğan ‘sinyali verdi’: Asgari ücrete enflasyon düzenlemesi gelebilir

SON HABERLER

Meclis’e vekil olamadı, AKP’li belediyeye ‘kadrolu’ börekçi oldu!

AKP’li Üsküdar Belediyesi, 2015’te iktidar partisinden İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı olan, ancak seçilemeyen Hakkı Şanlı’nın fırınından kurulduğu tarihten itibaren her yıl düzenli olarak su böreği aldı. Şanlı’nın fırını her defasında ihalede tek geçerli teklifi veren şirket olmayı başardı. AKP’li Ümraniye Belediyesi de Şanlı’nın ihale aldığı belediyeler arasında.

Erdoğan da farkında: Zamlar kalıcı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fiyat artışlarının can yakıcı olduğunun farkında olduklarını söyledi ve ekledi: “Kurun istikrarını sağlamış olsak da yükselişin fiyatlar üzerindeki etkisi kalıcı olmuştur.” 